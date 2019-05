Ariel Holan dejó de ser el entrenador de Independiente

Ariel Holan dejó de ser esta tarde el entrenador de Independiente, tras una reunión mantenida con los directivos de la entidad de Avellaneda, en la que le anunciaron que no continuaría en el club tras dos años y medio de gestión y pese a que tenía contrato hasta el 2021.

Los malos rendimientos del equipo, a pesar que el martes avanzó a los octavos de final de la Copa Sudamericana, más el descontento de muchos socios e hinchas, impulsaron a los directivos de Independiente a discontinuar el vínculo entre Holan y la entidad de Avellaneda.

El vicepresidente Pablo Moyano y el secretario general de la institución, Héctor "Yoyo" Maldonado, se reunieron hoy con el entrenador y su representante, Fernando Hidalgo, y le anunciaron que no iba a seguir pese a que tenía contrato hasta el 2021, ya que existía una cláusula que aclaraba que cualquiera de las partes podía cortar el vínculo unilateralmente.

El encuentro duró 20 minutos y Holan se "sintió echado", porque la decisión fue unilateral.

El martes, tras la victoria de Independiente por 2 a 0 ante Rionegro Águilas de Colombia que le permitió a Independiente pasar a los octavos de final de la Copa Sudamericana, Holan se enojó con los periodistas que preguntaron por la salida del club.

"Ya me velaron 50 veces", aseguró Holan en la conferencia de prensa. "Esto lo inventan ustedes", les indicó a los cronistas que le preguntaron si podía irse del equipo.

Esta tarde, la dirigencia hizo uso de la opción de revisión de contrato que estaba fijada hasta el 30 de junio de este año, prescindió de Holan y le pagará lo adeudado hasta ese día.

Al mal funcionamiento del equipo, se sumaba además que había varios jugadores que le habían comentado a la dirigencia que preferían irse si seguía Holan, situación que apuró los tiempos e impulsó a las autoridades de Independiente a prescindir del entrenador que llevó a los "Rojos" a ganar la Copa Sudamericana 2017 y la Suruga Bank 2018.

Con este panorama, Pablo Moyano y Maldonado hablaron con el presidente, Hugo Moyano, quien aunque no está en el día a día de las decisiones que se toman en el club, era el único en la Comisión Directiva que quería la continuidad de Holan.

Moyano, hijo, y Maldonado, le explicaron al presidente que si seguía Holan el costo político lo iba a pagar la conducción del club, porque los jugadores no querían seguir, por lo cual decidieron el fin del ciclo del entrenador, que en el comienzo de su gestión había "enamorado" a los hinchas por el juego del equipo, pero últimamente ya no le daban su apoyo.

Holan, nacido en Lomas de Zamora en la provincia de Buenos Aires, el 14 de septiembre de 1960, antes de ser entrenador fue ayudante de campo en varias instituciones, tal el caso de Arsenal de Sarandí, Estudiantes de La Plata, Independiente, Banfield, Argentinos Juniors y River Plate.

Luego entrenó a Defensa y Justicia, entre el 2015 y 2016, e Independiente, entre 2017 y 2019.

En el ciclo Holan, Independiente jugó 104 partidos, con 48 victorias, 33 empates y 23 caídas, con una efectividad del 57 por ciento y 2 títulos.

Ahora, tras la salida de Holan, el principal candidato a sucederlo es Sebastián Beccacece, quien se acaba de desvincular de Defensa y Justicia.

Fuente: Télam