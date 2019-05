"No deshonre a su pasado, preocúpese por su futuro"

"Un compañero peronista me alcanzó ayer una copia de declaraciones del señor vicegobernador Carlos Haquim, y que habrían sido hechas en una radio local, donde dice que "las acciones del Partido Justicialista afectan la imagen de los jujeños"", señaló Rubén Armando Rivarola, presidente del PJ de Jujuy y candidato a diputado provincial por el Frente Justicialista. "También leí que dijo el candidato de Cambiemos a repetir su cargo, que todo lo que hace el peronismo, desmerece lo que históricamente ha sido el PJ. El funcionario habla de que tantos errores afectan la imagen de los jujeños, que somos el hazmerreir de la nación, que nos ponen en ridículo y carga las responsabilidades sobre las autoridades del Partido. Señor vicegobernador -enfatizó Rivarola- con todo respeto, más vergüenza debería darle llamarse peronista y estar de socio con Mauricio Macri y Gerardo Morales, el dúo que acaba de ratificar la alianza y el rumbo de Cambiemos, y que ha demostrado ser exactamente lo contrario de los principios y las bases del peronismo. Entregaron las banderas de la soberanía política y de la independencia económica al Fondo Monetario Internacional y con la Justicia Social han hecho peores cosas, que hoy hambrean al pueblo, generan desocupación, destruyen a las pequeñas y medianas empresas mientras favorecen la timba financiera y el enriquecimiento sin límites de los bancos y las transnacionales que desangran a la provincia y al país", dijo el diputado del Partido Justicialista.

"Le pregunto señor vicegobernador: ¿si Usted hubiese seguido comandando la usurpación del PJ a la que llegó fraguando elecciones y armando congresos truchos con la complicidad de los radicales, hoy tendríamos al peronismo de Jujuy de socio de Macri, obediente integrante de Cambiemos?, ¿Eso lo llenaría de orgullo? ¿De esa manera se evitaría pasar vergüenza y no sería el hazmerreir del país?, le pregunto señor vicegobernador -e insisto que lo hago con todo respeto porque reconozco su pasado peronista. Por eso me permito pedirle que no deshonre ese pasado, que no haga campaña sucia, y más bien que se preocupe por su propio futuro. Y si un día quiere volver al PJ, lo esperamos, pero le advierto que nuestras banderas siguen siendo las mismas de siempre y nuestro trabajo político es defender a los humildes y a los trabajadores, asegurar un plato de comida, la salud, la educación, el empleo y una vida digna para todos los jujeños. Y eso, no avergüenza a nadie, por el contrario, es el orgullo que yo siento como militante peronista de siempre, y hoy más aún, como presidente del Partido Justicialista de Jujuy, que no se entregará por un cargo, por importante que parezca", concluyó Rivarola.