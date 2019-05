"Oscar perdoname, maté a tu hermana, maté a Zoe"

La situación procesal de Jesús Pantaleón "Lucas" Moreno parece comprometerse cada vez más, luego de celebrarse la segunda audiencia del debate oral por el crimen de su pareja Zoe Narazarena Quispe (36), mujer trans asesinada de 35 puñaladas en su casa de la ciudad de Palpalá, hecho ocurrido en septiembre del 2016.

En la sala de audiencias del segundo piso del Palacio de Tribunales declararon 6 testigos, entre ellos el hermano de la víctima fatal, y su presencia en el recinto conmovió al imputado y por poco rompe en llanto.

Hasta acá, el Tribunal en lo Criminal Nº 2 presidido por la jueza Cecilia Sadir fue demasiado permisivo por las improcedentes y hasta casi groseras preguntas ensayadas por la defensa de Moreno, quien direccionó el interrogatorio a los testigos en torno a la condición sexual de la víctima y a una enfermedad que padecía, situaciones que han quedado demostradas desde la investigación preliminar que no tienen absolutamente nada que ver con la saña que el imputado atacó a su pareja para darle muerte.

El Tribunal en varias oportunidades le pidió a la defensa técnica que reformule las preguntas en torno al hecho que se investiga.

Oscar Quispe uno de los hermanos de la víctima fatal, también declaró ante el Tribunal y su presencia cambió el semblante del imputado, lo dejó encogido de brazos y entrecortando la respiración.

El testigo manifestó al Tribunal que después del crimen de su hermana se enteró que Moreno agredía físicamente a Zoe Quispe, que delante de él, Moreno "siempre se mostró amistoso y colaborador con mis padres, ya que vivían en la casa de ellos", dijo.

Quispe dijo que recibió un llamado de su otra hermana manifestándole que se dirija urgente a casa de sus padres, porque algo había ocurrido con Zoe y cuando se hizo presente en el lugar, vio una importante cantidad de policías, bomberos y personal del Same.

"Los policías no me dejaron subir por las escaleras y llegar hasta la habitación de mi hermana. Subió mi esposa y me dijo que la vio tirada en el piso toda ensangrentada. Yo no sabía qué hacer quedé shockeado y después bajaron los policías y lo traían esposado a ‘Lucas’, estaba bañando en sangre, tenía una mano vendada y estaba con el torso desnudo, lo tuve a 20 centímetros y no le vi ni una herida en el cuerpo. Me miró y dijo: ‘Oscar perdomane, maté a Zoe, perdoname’, y se lo llevaron", dijo el hombre.

Patricia García, esposa de Oscar y concuñada de Zoe Quispe también prestó declaración testimonial y dijo que Moreno era muy celoso con la víctima fatal.

Además, la testigo dijo que Moreno llegó a tal extremo de sus celos, que le había hecho problemas a Zoe Quispe prohibidiéndole que viera a su hijo, sabiendo que la relación entre ellos era muy buena.

Además la mujer la encargada de limpiar la escena del crimen, encontró varias prendas con sangre.

y están citados los cuatro testigos que no asistieron a las anteriores, además de la presencia de una testigo que surgió de la declaración de la concuñada de Quispe, Patricia García.

Además declaró ante el Tribunal y por recomendación de su abogado “Lucas” Moreno y entre otras cosas trató de poner la escena del crimen en una pelea y no en un ataque.

Además de la importante cantidad de sangre que había en la habitación de la pareja, incluyendo las paredes, los familiares de la víctima fatal encontraron mechones de cabellos esparcidos por todas partes, varios elementos cortantes.

Zoe Quispe fue atacada con más de 35 heridas punzantes en el cuello con una tijera y con un cuchillo de gran porte, además de haber sufrido una feroz golpiza por los hematomas en los muslos, espalda y estómago.

La víctima trató de defenderse de los mortales ataques respondiendo con lo que tenía a su alcance mientras corría por la habitación, pero no fueron suficientes para detener la mayoría de las heridas que se incrustaron en la zona del cuello y pectoral.

El propio Moreno fue quien alertó a su suegro sobre el hecho y quien pidió la presencia del personal del Same, pero minutos después Quispe no tenía signos vitales.