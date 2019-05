La prueba ya alcanza los 12.500 deportistas

Los números sorprenden cada vez más, ya que la 13º edición del Gran Maratón El Tribuno de Jujuy ya alcanza los 12.500 atletas inscriptos para ser parte de las diferentes pruebas en inmediaciones del RIM 20, según los registros de ayer al retirar las remeras, hoy sigue de 8 a 20 en Belgrano 246, donde la gente superó ampliamente las expectativas.

Por otra parte, Luz María Luna y Facundo Díaz son dos atletas de la Escuela de Iniciación Paralímpica de la ciudad siderúrgica que correrán los 10K el domingo desde las 11 desde avenida Córdoba de nuestra capital contando con el apoyo permanente de integrantes del Cuartel de Bombero Voluntarios de Palpalá.

Justamente Alejandro Pérez, presidente de la Asociación de Bombero en Palpalá, resaltó que "me inspira participar en esta importante maratón dos factores. El primero es fomentar un programa a nivel nacional que se denomina ‘Bomberos Sano’ en el cual va proporcionando a las diferentes instituciones del país sugerencias, consejos en lo que son los hábitos saludables, ya sea para mantener una actitud física o en su defecto todo lo que es una vida sana. Y también surgió la oportunidad de acompañar en el recorrido de María Luna, una joven con problemas motrices que la vamos a custodiar en el recorrido de 10K donde también estará Facundo Díaz. Será una retroalimentación en un día especial porque casualmente el 2 de junio se conmemora el Día Nacional del Bombero Voluntario", contó.

Asimismo parte del personal como Marlén Toconás afirmó que "es un gusto para mí seguir ayudando a la sociedad y aportar a las personas con dificultades motrices para que ellos puedan realizar y practicar deportes como el maratón", detalló.

Asimismo Pablo Sala confesó que "será la primera vez que voy a correr el maratón del Tribuno. Aunque constantemente realizamos actividades físicas y deportivas, todo relacionado con el tema bomberil y en esta caso acompañando a personas con discapacidad que será algo lindo de apoyar para que ellos puedan terminar lo que se proponen y finalizarla con éxito". Del mismo modo Pablo Gurrieri dijo que "naturalmente nosotros estamos preparados físicamente para nuestra labor y mi previa arrancó corriendo tres veces a la semana. Es muy gratificante acompañar a personas con alguna dificultad y que puedan realizar lo que les gusta". Por último la voluntaria Daniela Gómez expresó: "me encanta la idea ser partícipe del Maratón de El Tribuno y cuando me lo propusieron lo acepté de inmediato y más todavía por que vamos a colaborar con una persona con discapacidad motriz. Como voluntarios estamos al servicio de la comunidad y me encanta la idea de la inclusión para hacerlos a los chicos sentir que todo se puede y que disfruten del deporte", sentenció.

Algarabía de los atletas

Miles de personas llegaron ayer a Belgrano 246 desde tempranas horas para retirar sus remeras de la 13º edición del Gran Maratón El Tribuno de Jujuy que se desarrollará el domingo en inmediaciones del RIM 20. Hoy de 9 a 20, horario corrido, continuará la entrega de las mismas que este año tendrá un nuevo diseño y color en los diferentes talles para que los atletas puedan lucirse en los variados circuitos que se desplegarán por las calles de la capital.

Horarios definidos

Luego de arduas reuniones organizativas en los últimos meses se estableció la puntualidad en las carreras del domingo en la diferentes pruebas dentro del cronograma de actividades para el 13º Maratón El Tribuno de Jujuy.

2K (adultos mayores). Entrada en calor: A las 8.15. Inicio: 8.30. Finaliza: 9.

Infantiles (12 a 13 años) Inicio: Desde las 9. Finaliza: 9.20. 1500 metros. 3 vueltas.

Preinfantiles (10 a 11 años). Inicio: A partir de las 9.25. Finaliza: 9.45. 1200 metros. 3 vueltas.

Personas con discapacidad. Inicio: A las 9.50. 400 metros. Una vuelta.

Carrera de 4K (participativa). Entrada en calor: A las 9.45. Inicio: 10. Finaliza: 10.30. 4000 metros.

Microbios (8 a 9 años). Inicio varones: A las 10. Inicio mujeres: Desde las 10.30. 600 metros. Una vuelta.

Carrera de 10K (competitiva)

Entrada en calor: A partir de las 10.45 . Inicio: 11. 10000 metros.

Chupete (6 y 7 años)

Inicio 10.45. 100 metros

Prechupete (3 a 5 años)

Inicio: Desde las 10.45. 25 metros.