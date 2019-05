Adicional de $1.405 para docentes de nivel primario

Con el fin de recomponer el salario de los docentes de grado es que, en conferencia de prensa, el gobernador de la provincia Gerardo Morales anunció que se otorgará un adicional de $1.405,53 para docentes de la educación formal de los niveles inicial y primario que estén frente a alumnos y que, por el momento, será no remunerativo y no bonificable, alcanzando a alrededor de 10 mil docentes.

El gobernador indicó que, como respuesta a un histórico y sostenido reclamo por parte del maestro de grado que tiene un sueldo que se ubica por debajo del salario del docente de nivel secundario, el plus, que tendrá carácter de permanente, será equivalente al básico de 3 horas cátedra de los docente de nivel secundario y que se irá ajustando junto a los incrementos salariales.

Cada hora cátedra del docente de nivel secundario es $468,51, por lo tanto el adicional será de $1.405,53 y se liquidará a partir de junio, pero se empezará a pagar en julio debido a que se paga a mes vencido.

Durante el anuncio, Morales

indicó que el adicional no se liquidará durante el receso (enero y febrero) y que alcanzará a docentes de jardín de jornada simple y completa, maestros de grado de jornada simple y completa, maestro especial de jornada simple y completa, maestro de grado albergue anexo, maestro de jardín albergue anexo, maestro especial albergue anexo, maestro de jardín maternal jornada simple y maestro especial de lengua extranjera de jornada simple.

Estos docentes serán beneficiados con el incentivo siempre y cuando verifiquen su condición de estar frente a alumnos.

"El incentivo es no remunerativo y no bonificable por ahora, ya que vamos a ir generando su incorporación paulatina en el futuro", precisó el gobernador quien a su vez agregó que "los cuatro años que vienen, tienen como eje la educación. Profundizar la matriz productiva y la educación. No puede haber revolución productiva si no hay revolución educativa".

Privados

A su turno el titular del Ministerio de Hacienda, Carlos Sadir, agregó que el beneficio alcanzará también a los docentes que prestan sus servicios en instituciones privadas que reciben subsidio por parte del Estado. "Se va a liquidar en función de la proporcionalidad en la que hoy reciben la ayuda", aclaró.

Por último el ministro Sadir estimó que este incentivo, le significará a la provincia unos 14 millones de pesos por mes.

“Marco de igualdad en la remuneración”

La ministra de Educación de la provincia, Isolda Calsina destacó que los docentes de nivel inicial y primario poseen la misma formación que los docentes de nivel secundario por lo que resultaba necesario “poner un marco de igualdad en lo que respecta a la remuneración”, debido a que “este tema fue siempre un tema de análisis permanente”, declaró.

Así, tras el anuncio del incentivo de $1.405,53 para docentes primarios la ministra indicó que “con esta sumatoria de tres horas se está poniendo equidad y se eleva el techo de posibilidades para los docentes”.

“Los docentes de primaria y secundaria tienen la misma formación de cuatro años y lo único que difiere es el ámbito de ejecución de sus tareas en el nivel en el que trabajan”, destacó la ministra. Sin embargo aclaró que esta medida “no alcanza a aquellos maestros que estén en disponibilidad o que no hayan aceptado estar al frente de alumnos”, siendo esta última la principal condición.