Familia compró con sus ahorros un terreno y los desalojaron

Una familia se encuentra pasando un duro momento porque hace dos meses una persona les vendió un terreno en el asentamiento Difunta Correa que se encuentra en San Pablo de Reyes, pero el lunes pasado, mediante una orden policial los desalojaron asegurando que ese lugar pertenecía a la Comisión Municipal de Yala contaron Rocío Díaz y César Colqui, la pareja damnificada que actualmente vive en una carpa a metros de ese lote que compraron.

Al respecto, Rocío Díaz, en diálogo con El Tribuno de Jujuy mencionó que "compramos la posesión del terreno a una señora con todos los ahorros que teníamos, tuvimos que vender un auto que le costó a mi pareja muchísimo comprar. El lunes llegaron policías con una orden del juez y nos desalojaron, nos tomó por sorpresa que lo hagan de una forma muy prepotente".

El terreno fue comprado a 60 mil pesos indicó la familia Colqui y el asentamiento donde se encuentra está ubicado detrás del municipio de Yala y de la pileta de esa zona.

"La persona que nos vendió el lote no volvió a aparecer. Cuando nos desalojaron vinieron cinco patrulleros y un camión de Infantería, se bajaron muchos efectivos con armas y nos trataron mal. Teníamos mucho miedo en ese momento y más porque estábamos con mi hermana que tiene 13 años y está a cargo de nosotros por unas cuestiones familiares", comentó César Colqui.

"La sacaron a mi hermanita y le agarró un ataque de nervios de tanto llorar por el miedo que tenía en ese momento", añadió.

Días anteriores al desalojo "nos había llegado un comunicado que decía que nos iban a sacar en dos horas, entonces fuimos rápidamente a ver al comisionado municipal para preguntarle lo que pasaba. En ese momento no nos atendió pero después sí lo hizo y nos dijo que teníamos que irnos porque ese terrenos pertenece al municipio".

Díaz remarcó que "se cerró con eso y le preguntamos si tenían algún papel pero no nos dieron nada que corrobore eso. Si es verdad que es como ellos dicen nos vamos como corresponde y hablamos o denunciamos a la persona que nos vendió el lote". "Nos dijo que somos usurpadores y que nos tenemos que ir porque esas tierras son del municipio. También que rompimos un alambrado pero cuando llegamos no estaba ahí. Siempre estuvo abierto ese lugar, ellos dijeron que rompimos el alambrado y nos metimos cuando no fue así", dijo.

Al estar frente al comisionado municipal de Yala el lugar donde ellos vivían aseguran que al principio, cuando ellos se fueron instalando en la zona no tuvieron ningún reclamo y remarcan que si los tenían que sacar "hubiese sido mejor para nosotros que lo hagan en un primer momento, no cuando ya nos instalamos".

El día que "nos desalojaron quisimos presentarles los papeles que nosotros tenemos de que compramos ese terreno pero no nos dejaron mostrarles nada. Llegaron el lunes por la mañana y entraron sin decirnos nada, yo le pregunté dónde estaba la orden del juez y nos dijeron que todavía no la tenían", afirmó Colqui.

Añadió que "no les importó que esté mi hermanita llorando, la sacaron y no la dejaron pasar. Se le pusieron enfrente y ella se desesperó. No nos avisaron con tiempo lo que pasaba ni nos explicaron bien para que nosotros nos podamos defender con un abogado".