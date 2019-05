Denuncia al fútbolista Lautaro Acosta por violencia de género

Ludmila Sabella, ex pareja del futbolista de Lanús, describió los supuestos maltratos a los que fue sometida en la relación. "Me sentía como un trapo", relató angustiada

Ludmila Sabella denunció públicamente a su ex pareja, el futbolista Lautaro Acosta, por violencia de género.

De acuerdo con la publicación de la joven, el delantero de Lanús mantuvo un trato violento amparado en las constantes agresiones verbales que la denigraron durante los últimos meses de la relación.

"Hoy después de tanto tiempo sin poder soltar una relación tóxica, de destrato y de violencia psicológica, de sentirme como un trapo y tanta denigración necesito liberarme de tanto mal (...) Al principio era todo divino, pero con el transcurso del tiempo empezás a descubrir cosas, como falta de respeto, y tener que escuchar decir: 'Vos lo inventás para tener excusas para dejarme', 'vos estás en otra', 'estás enferma, estás loca' o hechos similares cada dos días aproximadamente", relató Ludmila en Instagram.

"No quería que estudie, al principio tampoco que trabaje, hasta que un día me busqué un trabajo en la localidad de Banfield y por estar en el negocio ubicado allí, tampoco dejarme, porque ¿qué iba a decir la gente que la mujer de él trabaje en un local de Banfield?", agregó en su posteo.

"La pasé estando embarazada, es lo que más me duele y lo que más cuesta sanar", dijo en su carta pública y aseguró: "Tengo pesadillas de todos los hechos violentos que padecí".

Ludmila contó que se separó, pero que ambos volvieron a intentarlo. "Fue una persona muy violenta conmigo, desde todas las miradas, está acostumbrado a que nadie le diga que no. Son machistas al extremo, la mujer tiene que estar en la casa, no puede salir. Él, en cambio, sí. Volvía 8.30 de la mañana como temprano, me apagaba el celular de 6.30 en adelante y supuestamente 'se quedaba sin batería'", contó.



"Lo que más lamento de esta situación es no haberme ido a tiempo ya que mi hijo durante su gestación sintió todos mis angustias y hoy en día le agarran ataques de llanto sin sentido, no duerme a la noche (...) No hay nada en el mundo que lo repare", describió la joven.

Por estas horas, el futbolista de Lanús se encuentra de vacaciones luego de la eliminación del Granate en los octavos de final de la Copa de la Superliga frente a Vélez.