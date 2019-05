Caso de abuso: reclaman reunión con la ministra

Los padres de niños que asisten a la sala de tres años de un establecimiento público ubicado en el centro de nuestra ciudad, todavía no salen del asombro por un hecho de abuso sexual denunciado la semana pasada y tras reunirse con los nuevos directivos, se mostraron molestos porque no fueron recibidos por la ministra de Educación y por una supuesta pérdida de actas.

La noche del 1 de mayo la docente auxiliar Miriam Fernández Narvaez había sido detenida por solicitud del fiscal a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia Familiar, de Género y de Delitos Contra la Integridad Sexual, Alejandro Bossatti, involucrada en un hecho de abuso sexual con acceso carnal en contra de una alumna de apenas tres años.

El jueves 2, tras el feriado un grupo enardecidos de padres se hicieron presentes en el establecimiento y horas más tarde habían sido informados que la cartera ministerial había resuelto apartar de los cargos al personal a cargo de la dirección del establecimiento, como así también a la docente titular y a cargo de los niños de sala del nivel inicial.

En medio de toda situación de plena incertidumbre y desconcierto, los padres fueron nuevamente citados a una reunión a cargo de funcionarios del Ministerio de Educación, pero el último encuentro provocó un profundo malestar.

Es que según supo nuestro diario el pasado lunes 29 de abril, los padres fueron comunicados que no iba a haber clases al día siguiente por una desinfección y teniendo en cuenta la fecha de la denuncia que ya se tramitaba en Fiscalía (el 26 de abril), en esas circunstancias habría desaparecido el libro de actas, donde deba cuenta de varios hechos de violencia que la docente auxiliar ahora imputada, habría protagonizado.

"Casualmente nadie sabe de esta situación y el martes pasado hubo una desinfección sorpresa por supuestos enjambres de abejas. Pero a partir de ese momento desaparecieron las actas y los nuevos directivos dicen desconocer la situación y esperamos que el fiscal que investiga el hecho, las pida y para que quede constancia", dijo un padre que dialogó con nuestro medio tras la reunión.

"Mandaron a un grupo del Ministerio y no dieron ninguna respuesta. Esta gente no estaba enterada de ningún caso denunciado de maltrato. Los directivos permanecieron en silencio. La supervisora a cargo dijo que se enteró de los hechos el 1 de mayo. Cuando en las actas hay denuncias de anuncios físicos en contra de niños que datan de hace más de dos años", dijo un padre, que por cuestiones obvias no va a ser revelada su identidad.

"Como padres nos merecemos una reunión con la ministra de Educación Isolda Calisna para que ella permita que también se investigue a la directora y vicedirectora, porque estamos seguros que de alguna y otra manera encubrieron a la docente abusadora y sabían bien como trataba a los niños", dijo el hombre.

Por otra parte, los padres congregados afuera del establecimiento, les hicieron saber a nuestro medio que "recién nos enteramos que la ministra Calsina estaba haciendo campaña política en el barrio San Francisco de Álava, uno de los papás la vio. Nosotros tratamos de comunicarnos con sus secretarias y nos dijeron que estaba en una reunión más importante. Yo me pregunto qué es prioridad para la ministra Calsina, que no nos quiere atender".

La auxiliar designó abogado y no declaró

IMPUTADA / LA MUJER SALIÓ FUERTEMENTE CUSTODIADA POR POLICÍAS.

Miriam Fernández Narvaez llegó alrededor de las 10 a la Alcaidía del Ministerio Público de la Acusación, designó como abogado defensor a Federico Llermanos y por recomendación del letrado, se abstuvo a prestar declaración ante el fiscal Alejandro Bossatti.

“Entiendo la gravedad del hecho del que se le sindica a mi defendida y necesitamos tener pleno acceso a las actuaciones para tener conocimiento de la real extención si el hecho existió o no, para ver qué pruebas obran en contra de la misma, para así poder realizar una adecuada defensa legal”, expresó Llermanos.

Además, el abogado dijo que “todavía no he tenido acceso al expediente y tampoco he tomado conocimiento de una supuesta de violencia que la mujer haya ejercido en contra de otros alumnos años anteriores”, dijo el profesional.

“Lo que entiendo es que desde las redes sociales, del comentario popular, hay una condena anticipada prácticamente para la docente auxiliar, lo que nosotros desde ya nos oponemos y también instamos a la sociedad que se respeten las instituciones, para eso se inicia una investigación penal preparatoria la cual podrá dilucidar seguramente en el corto o mediano plazo si estos hechos existieron, tal como se lo sindica y por otro lado en el supuesto de que haya existido si lo realizó mi defendida y otra persona”.

La mujer fue retirada del recinto judicial fuertemente custodiada y alojada en la seccional 49º del barrio Los Huaicos, pero en los próximos días será trasladada al Penal de Mujeres del barrio Alto Comedero.