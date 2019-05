La Diócesis de Jujuy prepara festejos para la Virgen

Llegados desde los Valles, las Yungas y la Quebrada ayer los sacerdotes de la Diócesis de Jujuy, junto al obispo Daniel Fernández, confluyeron en la parroquia San Pedro y San Pablo, en el sur capitalino.

La primera reunión de Presbiterio del año fue otro de los momentos de celebración de las Bodas de Oro de la comunidad que encabeza el padre Miguel David Aciar.

Justamente al comenzar hubo un momento de oración compartida en que también se rezó y agradeció por las vocaciones surgidas de la jurisdicción anfitriona. Y todos los participantes se fundieron en la oración jubilar que invoca las virtudes de los Príncipes de los Apóstoles.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy monseñor Fernández hizo un balance de los temas abordados, indicando que "estamos trazando las novedades de este comienzo de año, las festividades sobre todo las más importantes que tenemos previstas centralizadas en octubre". Puntualizó que "es un mes que va a estar muy cargado con la tradicional celebración en honor a Nuestra Señora del Rosario de Río Blanco y Paypaya pero comenzaremos un año de jubileo en nuestra Diócesis porque en el 2020 se celebra el centenario de la coronación de la Virgen".

ALMUERZO / ESTUVO A CARGO DE LA PARROQUIA QUE ENCABEZA EL PADRE MIGUEL DAVID ACIAR, EN EL SALÓN DE CALLE PACHI GORRITI.

Añadió que "también va a comenzar en noviembre un año mariano nacional en adhesión a los 400 años del hallazgo de la Virgen del Valle en Catamarca y tenemos en octubre un mes misionero extraordinario en que nos invita el Papa a renovar el entusiasmo por la misión y como si fuera poco la visita de la Virgen del Valle seguramente en nuestra provincia. Así que todo eso nos está ocupando bastante tiempo en nuestra atención para la preparación".

Próximamente se conocerán las acciones concretas, "pero queremos realmente vivir este año como una oportunidad de agradecer a Dios nuestra fe que es de fundamento mariano y nos brota del corazón".

El obispo de Jujuy indicó ayer que además se renovó el Consejo Presbiteral, con la elección de cada uno de los decanos y los representantes de los religiosos.

Finalmente, destacó que "estamos acompañando a la parroquia San Pedro y San Pablo en este año del cincuentenario que ha tenido el hermoso gesto de querer invitarnos a compartir con ellos".

Honras a San Isidro Labrador

El flamante párroco de San Isidro Labrador en Monterrico, José Luis González, resaltó que mañana darán inicio los festejos patronales con la entronización de la sagrada imagen.

La celebración tiene la particularidad de que se enmarca en las Bodas de Oro de la parroquia.

El padre José Luis dijo que con la intención de “rezar mucho por nuestra gente del campo, por todos los sufrimientos de la tierra”, el lema escogido para la patronal es la frase del salmo bíblico “Los que siembran entre lágrimas cosecharán entre canciones”.

“A partir de este domingo los invitamos a todos a participar de la entronización de la sagrada imagen de San Isidro Labrador, luego el novenario siempre a las 20 y las fiestas centrales el miércoles 15 de mayo”, dijo el párroco.

También resaltó el respaldo del intendente Juan Carlos Ibarra para alcanzar el lucimiento de la fiesta monterricense.

Respecto a las Bodas de Oro señaló que “estamos trabajando y lo que quisiéramos es antes de fin de año llegar a consagrar el altar y el templo parroquial. Invitamos a toda la comunidad a que siga rezando y trabajando para que podamos tener el altar de mármol y las cruces de mármol que nos pide la liturgia católica a fin de concretar la ceremonia de consagración del altar”.

La situación del país y otras preocupaciones

Los sacerdotes y el obispo de Jujuy también trataron la situación actual, “hemos hablado de la situación del país, de la provincia, para ver cómo nosotros podemos ayudar a contener más la red de emergencia alimentaria de los niños, de todos los centros para que de lo que nosotros depende en las comunidades nadie quede sin atención”, indicó monseñor Daniel Fernández.

Consultado sobre si la crisis impacta en las actitudes solidarias de la gente dijo que “a veces la gente quiere dar y no puede, lo que más dan es tiempo y la voluntad de colaborar pero a veces no tienen el dinero suficiente para colaborar como quisieran pero estimulamos el compartir que es lo más hermoso”.

Sobre la eliminación del aporte del Estado a la Iglesia apuntó que “está en tratativas, el aporte para la Iglesia nacional del Estado es mínimo. Así que es una cosa muy mezquina lo que se planteó pero no importa, vamos a intentar liberarnos de ello para que no podamos tener ninguna cosa de qué arrepentirnos ni avergonzarnos”.

Por último, sobre las denuncias de abuso sexual en escuelas que están conmocionando a la comunidad dijo que “siempre es preocupante porque los niños tienen que estar bien cuidados, es una realidad muy dura la que estamos pasando”.