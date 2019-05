VIDEO. Modificarán el diseño de Sonic tras las fuertes críticas

Así que por increíble que suene, esta lluvia de quejas provocó reacción en Paramount Pictures ya que se confirmó que el diseño de Sonic será modificado.

La información llegó del mismo Jeff Fowler, director de la película live-action, que anunció a través de su cuenta en Twitter que están al tanto de las críticas y que definitivamente harán algo al respecto.

Thank you for the support. And the criticism. The message is loud and clear... you aren't happy with the design & you want changes. It's going to happen. Everyone at Paramount & Sega are fully committed to making this character the BEST he can be... #sonicmovie #gottafixfast 🔧✌️