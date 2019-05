Indignante: "El asesino de mi hijo está en libertad"

Mientras el Tribunal en lo Criminal Nº 3 está a punto de iniciar el juicio oral y público por el crimen de un niño de 11 años, que quedó en medio de un enfrentamiento armado en la ciudad de Libertador General San Martín, familiares de la pequeña víctima vieron a uno de los imputados en el hecho en libertad y se mostraron indignados.

Karina Panique (32) es madre de Hernán Anchorena Panique (11), niño que fue asesinado de un disparo en la cabeza mientras jugaba en la vereda de la casa de su abuela en el barrio 18 de Noviembre de Libertador en octubre de 2016 y en diálogo con nuestro diario dijo que supo que uno de los imputados Matías Orlando "Bebo" Álvarez, "está en libertad desde fines del mes de abril, y nadie nos dijo nada".

"Mi hijo estaba jugando a la pelota junto a sus primos y amiguitos jugando a la pelota sobre la calle Domingo T. Pérez y todos los chicos vieron que (Juan Marcelo) 'Pastel' Álvarez y su sobrino (Matías) 'Bebo' Álvarez llegaron al lugar en moto con intenciones de asesinar a un muchacho que estaba en la puerta de su casa llamado Segundo Alan Elian (en ese entonces era menor de edad), hicieron dos disparos al bulto y una bala le llegó a mi hijo", dijo la mujer.

Panique además le dijo a nuestro diario que cuando lo trasladó desde el hospital "Oscar Orías" de Libertador al hospital de Niños de la ciudad capital a su hijo, "estaba consciente" y le contó con detalles quiénes eran los motociclistas que circulaban en moto y dispararon.

"No sabe lo inmensamente doloroso que es perder a un hijo, verlo morir en tus brazos y ahora, enterarme que uno de los asesinos de mi hijo está libre es peor. No lo podemos permitir y justo ahora que está por empezar el juicio. Es como una burla todo esto", dijo Karina Panique.

Por otra parte la mujer se notó preocupada luego de la última entrevista que tuvo con el fiscal Alfredo Blanco, quien intervino en la investigación. "Todos los vecinos del barrio 18 de Noviembre que vieron el tiroteo, tienen miedo de declarar porque fueron amenazados por los familiares de los imputados y ahora resulta que uno de los chicos involucrados en la muerte de mi hijo, está libre". "Yo no vivo en ese barrio porque todo me recuerda a mi hijo, pero allegados me manifestaron que vieron a 'Bebo' Álvarez de fiesta el fin de semana pasado y además publicó cosas en su cuenta de Facebook. El lunes voy a solicitar una entrevista con el fiscal que entiende la causa para conocer los motivos de la liberación de este chico", dijo la mujer. Lo que se pudo establecer es que el enfrentamiento se inició por integrantes de antagónicas bandas de ese sector barrial, que aparentemente se disputaban territorio para la venta de drogas. Los Álvarez se identifican con una banda denominada "Grupo de Apoyo" y Segundo pertenecería a la banda conocida como "Los Mongos", quienes ya habían protagonizado distintos hechos vandálicos y enfrentamientos con anterioridad al fatal desenlace.

"En el momento que mi hijo se debatía entre la vida y la muerte, una moto pasó por la casa de mi abuela y realizaron dos disparos, para intentar darnos miedo, para que no denunciemos el hecho, pero nada me va a hacer bajar los brazos, se llevaron la vida de mi hijo, lo mataron como a un perro", dijo la mujer.

"Mi hijo jugaba a la pelota en una vereda como cualquier chico y lo mataron unos delincuentes que se tenían bronca entre ellos, lo único que pido es justicia por la memoria de mi hijo", dijo Panique.

Jugaba en la vereda y recibió un disparo

Según el requerimiento de la elevación de la causa a juicio y según se detalla en la investigación preparatoria, el asesinato del niño ocurrió entre las 21.30 y las 23 de ese 19 de octubre, en la intersección de las calles Domingo Pérez y Doctor Araoz del barrio 18 de Noviembre de Libertador, cuando los hermanos Álvarez “Pastel” y “Bebo” se desplazaban por el lugar y se encontraron con Alan Segundo, donde se produjo una acalorada discusión y luego se efectuaron disparos de armas de fuego.

Uno de los proyectiles impactó en la parte posterior de la cabeza de Hernán Anchorena Panique, quien jugaba en la calle a la pelota junto a sus amigos y primos, mientras los protagonistas, todos conocidos del barrio, huyeron del lugar.

El niño de 11 años fue trasladado de urgencia por personal del Same al hospital “Oscar Orías” de Libertador y luego derivado al Hospital de Niños “Héctor Quintana” de la capital jujeña para ser intervenido quirúrgicamente, y al otro día, alrededor de las 14 murió producto del impacto que le ocasionó un traumatismo encéfalo craneal grave.

Las personas que presenciaron el ataque de armas de fuego manifestaron estar seguras de que “de milagro no fue una masacre. Estos delincuentes se disparaban sin importarles que había más de 10 chicos jugando en la calle”, dijeron.

Los vecinos de ese sector barrial vivían aterrados por la inentendible disputa de estas bandas, que según hicieron referencia, días anteriores a la fatalidad, hubo otro enfrentamiento en donde uno de los Álvarez habría amenazado con un arma de fuego a Segundo.

Hernán Alejandro Anchorena Panique era alumno de la Escuela Nº 265 de Libertador y además era integrante de una escuela de fútbol, a la que concurría todas las tardes.

Tras el crimen del niño, toda la comunidad ledesmense se levantó para exigir justicia y a las multitudinarias marchas las protagonizaron niños compañeros y amigos del menor asesinado.

“Mi nieto tenía el sueño de jugar al fútbol, era muy cariñoso con todos, queremos creer en la justicia y que los responsables de su muerte paguen por lo que le hicieron, para que nosotros también encontremos paz en los difíciles momentos que atravesamos”, dijo Carmen Girón, abuela del niño asesinado.