Productos para celíacos, hasta 350% más caros

La creciente cantidad de personas con celiaquía ha obligado al mercado a multiplicar la cantidad de productos libres de gluten, para dar respuesta a la demanda de dichos productos necesarios para la dieta de quienes conviven con esta condición. Lo cierto es que si bien, a diferencia de años anteriores hay una mayor disponibilidad en las góndolas, los precios de estos productos son muy elevados en comparación al resto, con diferencias excesivas de hasta un 350% más.

La principal característica de la Celiaquía es la intolerancia al gluten de algunos cereales como el trigo, avena, cebada y centeno (Tacc), por cuanto es fundamental el acceso a una dieta estrictamente exclusiva para ellos con productos aptos. Según estimaciones del Ministerio de Salud de la Nación, se calcula que en el país una de cada cien personas son celíacas, es decir unas 500 mil personas. Siguiendo esta tendencia, actualmente existen en el mercado más de 11 mil productos aptos para celíacos, aprobados por la Administración nacional de medicamentos, alimentos y tecnología médica (Anmat).

Si bien hay disponibilidad de productos, los precios que se fijan para su comercialización son desmedidos y se ubican muy por encima del resto, por lo que llenar el carrito es muy caro.

Según un relevamiento realizado por El Tribuno de Jujuy, un paquete de fideos spaghetti sin Tacc ronda los $120, mientras que el mismo fideo común se puede conseguir hasta por $35; lo mismo sucede con las harinas, la pre mezcla con harinas aptas para celíacos cuesta desde $90 el kilo, mientras que un paquete de harina común ronda los $30; en el caso de galletas, las que son libres de gluten van desde los $113, cuando las otras se consiguen desde los $30, lo mismo ocurre con un pan de semillas, sin Tacc puede costar desde $94 mientras que el común ronda los $45.

Según el producto, la diferencia de precios varía entre un 100% y un 350%, una brecha sumamente importante, considerando que, en muchos casos, estos productos solo representan materia prima a partir de la cual se deberán preparar los alimentos, con todo el cuidado que requieren para evitar su contaminación.

Erica Wienhausen es celíaca y conoce de cerca las dificultades que a diario atraviesan quienes viven con esta condición. Según dijo "es muy complicado" para las familias afrontar la dieta de una persona celíaca ya que si bien, por ley les corresponde recibir un monto de dinero para afrontarla o una caja alimentaria con productos aptos, "aún así no alcanza".

"Las obras sociales y prepagas nos reconocen $960 cada dos meses, es decir menos de $500 mensual, pero si un paquete de fideos cuesta $120 no alcanza y no hay forma de abaratar costos y no solo es comida, por ejemplo para medicamentos también hay ciertos productos", señaló.

Además dijo que quienes reciben una caja del Plasonup para celíacos, estaban llegando con retraso y en algunos casos con productos próximos a vencer. "La caja no alcanza para un mes, trae algunos productos que no son de primeras marcas y a veces sé que llegaron en mal estado" señaló.

Si bien consideró que hay disponibilidad de productos en supermercados, hay algunos que solo se consiguen en dietéticas, lo que representa otra incomodidad para quienes padecen esta condición.

Wienhausen manifestó que una de las formas de abaratar un poco los costos es saber cocinar para celíacos, como así también variar el menú e incluir verduras, pollo, "que son productos más económicos".

Sin censo en Jujuy

Se desconoce la cantidad de personas celíacas que hay en la provincia, ya que hasta el momento no se ha realizado un censo. "Hay muchos desconocimiento en torno a la cantidad de celíacos en la provincia, desde el Ministerio de Salud nunca se cruzaron datos para saber; nosotros tratamos de reunirnos y armar una asociación en la provincia, pero somos muy pocos los que estamos realmente comprometidos" dijo.

Falta de inclusión

Según explicó Erica Wienhausen, en Jujuy hay mucho desconocimiento acerca de la Celiaquía. “Hay hasta médicos que dan malas recomendaciones. En las escuelas, los docentes tampoco conocen acerca del tema y terminan haciendo actividades que pueden ser nocivas para un niño celíaco, entonces es necesario hablar al respecto”, dijo a la vez que aclaró que “es muy importante el acompañamiento a quienes reciben el diagnóstico, ya que en principio es difícil para todo el entorno familiar”.

Por otra parte remarcó que hay muy poca inclusión de las personas celíacas en la comunidad. “En las escuelas no hay productos para celíacos, los chicos tienen que llevar sus viandas desde casa. En los hospitales públicos también hay muchas falencias en la dieta de los celíacos y ni hablar en la sociedad en general, en los bares, en restaurantes, son muy pocos los que tienen menús aptos. Entonces todavía falta mucho”.

Hoy habrá una mateada

Con motivo de conmemorarse el Día mundial de la Celiaquía, hoy se realizará una mateada en el parque Xibi Xibi, a fin de brindar información y visibilizar esta patología.

Mañana se realizará una charla en el centro cultural “Exodo Jujeño” y el viernes una actividad similar en el Caja.