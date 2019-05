"Quiero que vean mi manera de expresar las cosas"

Eduardo Santiago es el flamante ganador del Premio Adquisición en el marco del Salón de Pintura "Rodrigo Pereira", certamen impulsado por el Colegio de Escribanos de Jujuy. El plástico de Buenos Aires que reside en nuestra provincia desde 2007, resultó triunfador con la obra en acrílico y tinta llamada "Salimos a jugar" y en diálogo con nuestro medio se refirió a ella y a su trabajo artístico.

Así contó que para la confección de la pieza premiada en el tradicional concurso local que fomenta la creación de cuadros que reflejen la esencia de la ciudad de San Salvador de Jujuy, eligió ubicar su escena en el cementerio El Salvador, "en primera instancia no quería hacer una obra sobre el cementerio, pensé que no sería apropiado, claro que era un preconcepto mío, pero finalmente lo hice con personajes que precisamente salen de un cementerio a jugar", contó. Y señaló que en la confección de la obra primó su empeño por buscar lo diferente, "al momento de crear comienzo una búsqueda, a explorar para hacer algo distinto, no puedo parar, siempre intento buscar lo diferente, pruebo aquello que es distinto y aquí intenté tratar el tema de la ciudad de otra manera", afirmó. Y agregó que "por ejemplo, yo vengo del dibujo y la pintura, pero luego pasé a la escultura y aparté todo lo demás, abrazar el volumen fue algo impresionante y eso me sostuvo unos años pero decidí volver de donde había salido. A mí me inspira la búsqueda, a veces es la obsesión sobre la búsqueda, yo necesito que aparezca algo nuevo en mí y en mi obra, la automotivación es importante, la autoexigencia. No sale nada del taller sin la autocrítica, es algo para mí esencial".

PREMIACIÓN / LOS GANADORES RECIBIERON SU RECONOCIMIENTO EN EL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE JUJUY.

Santiago, que además el año pasado obtuvo el 2º lugar en la categoría "Grabado" del Salón de Artes Visuales, se mostró muy contento por los reconocimientos pero expresó que los premios no son su objetivo, "es lindo que mi búsqueda haya sido premiada pero yo no apunto a acumular premios, una distinción te incentiva pero hay que tener los pies en el piso, porque son luces de una noche y al otro día la vida y su rutina siguen igual. Cuando me presento a un concurso apunto a ganar, claro, pero más que nada apunto a mostrarme, a que la gente vea mi manera de expresar las cosas", indicó.

Con 12 años en Jujuy Eduardo Santiago considera que ya está instalado dentro de la comunidad artística local, "te vas integrando de una manera u otra, no es fácil, aquí en el arte en general el círculo es cerrado, estaría bueno que haya más apertura que se está dando en las nuevas generaciones y eso está bueno".

Hablando sobre por sus proyectos más próximos contó que "estoy preparando para finales de año dos muestras que no tienen nada que ver la una con la otra en lo visual pero que tal vez en algún punto se entrelazan y espero participar en algún salón más, y apunto a seguir trabajando, seguir buscando".

Y en los tramos finales de la charla se refirió a su relación con las nuevas tecnologías, "personalmente los nuevos medios me parecen muy fugaces, en algún punto la tecnología me asusta, desde el momento que veo una mesa con cinco personas mirando sus celulares y donde nadie habla. Y con las imágenes pasa eso, ya la vi, ya está y es rápido y pasamos página. Tal vez es una mirada apocalíptica pero me parece que vamos a un lugar que a mí no me interesa, el de la incomunicación por la comunicación", aseveró para concluir.

La obras ganadoras y las seleccionadas del salón "Rodrigo Pereira" están expuestas en el Colegio de Escribanos -19 de Abril 415- hasta el 24 de mayo.