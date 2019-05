Video. Nilson Ortega en Monterrico por el Frente Justicialista

Con una multitud que desbordó la calle 19 de Abril, cerca de la plaza central de Monterrico, el Frente Justicialista lanzó la candidatura de Nilson Ortega a la intendencia monterriqueña. En el acto estuvieron el presidente del PJ jujeño y candidato a diputado provincial Rubén Rivarola, la diputada nacional Carolina Moisés, los diputados provinciales Alfredo Gerry y Luis Cabana, y los candidatos a gobernador y vice, Julio Ferreyra y Adrián Mendieta, entre otros.

También estuvieron los candidatos a concejales en Monterrico, Miguel Consulti, Ezequiel Guerrero y Pamela Paucara, y también los candidatos de la única colectora Norma Cruz, Napoleón González y Néstor Cáceres.

Ortega, actual diputado provincial y quien ya estuvo a cargo del Ejecutivo de Monterrico, señaló que "estoy sorprendido por la gente que se vino de forma espontánea a esta presentación que se convirtió en acto político. Quiero agradecer a Ferreyra y a Mendieta porque ellos seguros van a ganar las elecciones. Ferreyra, como es una persona honesta, seguro para su gestión va a elegir gente trasparente que es lo que la gente quiere, y fundamentalmente hay que trabajar por los sectores más humildes que la están pasando difícil en estos momentos. Les pido a los vecinos que confíen en esta propuesta, saben lo que hicimos y que tenemos las fuerzas, la vocación y las ganas de trabajar para sacar a Monterrico adelante".

GRAN ASISTENCIA / UNA MULTITUD SE CONVOCÓ EN MONTERRICO PARA LA PRESENTACIÓN DE CANDIDATOS.

En tanto que el candidato a gobernador, Julio Ferreyra, expresó que "Nilson Ortega fue mi compañero en el Registro Civil y el conoce de mi dedicación al trabajo. Yo trabajo de 10 a 12 horas por día. Esta multitud está indicando que Monterrico quiere un cambio y nosotros somos el cambio. Los vecinos de aquí no tienen muchas opciones: seguir con esto que los lleva a la ruina o buscar a través de nosotros un cambio para el buen funcionamiento de la provincia". Finalmente, Ferreyra dijo que "vine un montón de veces a Monterrico, alguna vez vine a prometerles algo cuando estaba Ortega de intendente y lo pudimos cumplir, que es el local que hoy tienen para el Registro Civil".

Finalmente, el diputado Rivarola dijo que "con Julio en la gobernación, con Mendieta en la vicegobernación, desde la Cámara de Diputados vamos a pelear por trabajo. Ya basta de mendigar, vamos por trabajo porque eso es lo que hace falta. Ahora les pido a los jóvenes, hombres y mujeres, gente que trabaja, a las amas de casas, que no nos saquen la esperanza de vivir cada vez mejor. Tenemos la obligación desde el peronismo de darle a cada uno calidad de vida, y el único que la puede dar es el peronismo, no hay otro que le puede dar la solución. Les pido que apoyen a Nilson Ortega si realmente quieren un cambio verdadero, no un cambio de mentiras. Hoy Macri y Morales son lo mismo, no hay diferencias", finalizó diciendo.