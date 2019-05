Marcharon pidiendo justicia por Santiago y Gastón Solis 

Familiares, amigos y vecinos de la localidad de Arrayanal, marcharon en la tarde de ayer pidiendo justicia por los jóvenes estudiantes Santiago Efraín Solis (19) y Esteban Gastón Solis (17), quienes perdieron la vida cuando se dirigían a clases a la escuela de Comercio a bordo de una motocicleta, y cuando transitaban por la ruta nacional 34 impactaron contra un camión ripiero que estaba detenido entre la banquina y la cinta asfáltica.



En la oportunidad, la familia sostuvo que hasta el momento nadie se acercó para aclararle sobre el estado de la causa. “Son dos vidas que se perdieron, eran chicos que iba a estudiar, no estaban en estado de ebriedad, la moto estaba en condiciones, todos sabemos que el camión estaba mal estacionado con la parte trasera sobre la ruta, sin ninguna señalización, los chicos no lo pudieron ver”, dijo el padre de las víctimas.

En tanto que una joven, tía de Santiago y Gastón, expresó que es un dolor grande que siente la familia y todo el pueblo de Arrayanal, por eso se juntaron para pedir justicia y para que este caso y otros no queden impunes. Sostuvo que haciendo un recuento con los vecinos y demás familiares, aproximadamente veinte vidas se han perdido en ese sector de la ruta. “Hoy nos tocó nosotros y vamos a seguir pidiendo justicia por ellos. Desde Arrayanal a San Pedro de Jujuy, hay una bici senda, es para caminar y andar en bicicleta pero en motocicleta no, ya hubo accidentes en las mismas, por eso solicitamos a todas las autoridades que nos ayuden a hacer una ciclo vía con iluminación pertinente. Hay gente que viaja en moto, porque no tenemos dinero para un remis y porque el colectivo no tiene parada”, expresó la joven al dar cuenta de la oscuridad y la inseguridad en la que viven.