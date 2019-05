Esquibel se prepara

La proyección siderúrgica. Sumaj Esquibel es un atleta con un enorme futuro y tiene como meta para el domingo 2 de junio mejorar la marca lograda el año pasado cuando ganó en los 4K del Gran Maratón El Tribuno de Jujuy.

"En marzo culminamos la pretemporada y ahora encarando las competencias nacionales y el Maratón de El Tribuno que ya pude ganar en 2018 y fue muy importante porque años atrás quería lograrlo pero ahora quiero repetirlo y poder bajar la marca", empezó contando el deportista de 18 años.

Integrante del Team Mario Cejas, el palpaleño que se entrena todas las tardes en la pista atlética de su ciudad y en plena preparación contó que "nos motivamos porque queda menos de un mes y estamos unidos para disfrutar. En lo personal quiero bajar la marca de lo que hice el año pasado, 10’ 20’’. En 2018 me sorprendieron los logros nacionales y después llegué fuerte al Maratón de El Tribuno que me hizo saber que podía llegar lejos. Luego me tocó estar en el Nacional de Chaco donde anduve bien. Y hace 3 semanas que me vengo entrenando fuerte para el 11 y 12 de mayo competir en un Nacional en Mar del Plata en la pista de los Juegos Evita donde voy a dar lo mejor en 5km", indicó.

Luego recordó que "en 2016 me venía preparando meses antes para correr en El Tribuno y ganar pero no pude. En el 2017 hice lo mismo y terminé en 5º lugar, pero en el 2018 fue la vencida y son cosas que se aprenden. En cada carrera uno va experiemetando y cada vez que largo en la cuenta regresiva me siento como si fuera la primera vez, es la adrenalina y sentir eso es lindo".

A su vez confesó que "venimos hablando con mi profe (Mario Cejas) hace meses de que mi cuerpo si da para correr los 10km pero lo pensamos bien y aún me quedan 2 años más para llegar a los 20 años y pasar al U23 y ahí poder elegir alguna carrera en más kilómetros. Por el momento seguiré con velocidad en pista, medio fondo y 5km. La idea es perfeccionarnos en ese nivel pero siendo más detallistas".

Dentro de sus objetivos trazados Esquibel argumentó que "el sueño está todo los días y en cada entrenamiento por que hago lo que me gusta y soñando de llegar a la Selección Argentina. Eso sé que se logra subiendo escalón por escalón y el que saltea se va al precipicio. Y si más adelante seguimos de la misma forma voy a poder entrar en la Selección con los Nacionales que están dentro del calendario que te clasifican a los Sudamericanos".

Con un futuro prometedor y dentro de su preparación, el oriundo del barrio San José en la ciudad siderúrgica, relató que "en enero fui a correr a Tilcara en 5km, después fue el Maratón de San José en Perico y la última fue en El Sauzal (La Mendieta) donde pude ganar haciendo un buen tiempo. Cuando corro maratones trato de hacerlo 2 veces al mes para prevenir alguna lesión en este tramo para ser un profesional. Quiero ser más disciplinado y mi familia sabe que mi sueño es llegar a la Selección. Me ayudan en lo que pueden en la alimentación, ya que por suerte tengo algunos sponsors que me colaboran", sentenció.