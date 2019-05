Barajar y dar de nuevo

Por Martín Horacio Barrandeguy Abogado experto en Relaciones Internacionales

Desde pequeño me apasionó el mundo y mis padres me incentivaban a ello, en casa teníamos un globo terráqueo y un planisferio sobre toda una pared y cada vez que escuchábamos una noticia sobre algún país, me hacían investigar en ellos.

Siempre que miraba los mapas me preguntaba cómo se habían desarrollado las culturas y los distintos pueblos. Me especialicé en Asia, y decir eso es ya exagerado, nadie puede abarcar lo que pasa en Asia, es imposible, opté por el este asiático y ahí surgieron, como siempre más preguntas que respuestas.

Con honrosas excepciones cuando lo que conocemos como occidente conoció otras civilizaciones trató de conquistarlas y sacarle todo lo posible, los ejemplos abundan primero Portugal con África y Asia, España con América y Asia, Holanda e Inglaterra con Asia dos siglos después.

África y su desastre humanitario obedece a siglos de empobrecimiento de todo lo que le sacó occidente. Inglaterra drogó a China con el opio que traía de la India, los humillantes tratados a los que China tuvo que someterse porque se animó a protestar contra occidente y perdió.

La población mundial actual es de 7.600 millones de personas, alcanzaremos los 8.600 en el 2030, 9.800 en el 2050 y 11.200 en el 2100 salvo que venga una buena guerra o peste o como dice un amigo un meteorito empareje los números, aunque él quiere elegir donde tiene que caer su meteorito, le comenté que eso, era bastante más difícil.

Si contabilizamos a los 10 primeros países en población y sacamos de la lista el tercero Estados Unidos y el sexto Brasil, tenemos a 3970 millones de habitantes que son más o menos el 51 % de la humanidad, casualmente todos pertenecen a Asia, es importante aclarar que si tomamos todo Asia la población son 4463 millones y es el 69 % de la población mundial.

Asia tiene muchas montañas y desiertos, poca llanura cultivable y muy poco petróleo, es muy lindo y aventurero tener el Everest, la Siberia, la gran cadena del Himalaya, y el inmenso desierto de Gobi, pero no vives allí, salvo que lleves los alimentos de otros lados.

Además, sucede que esos alimentos (commodities) que antes eran sustancialmente baratos están empezando a subir de precio, eso choca con otros de los problemas de Asia, tienen una clase alta y media que vas creciendo rápidamente, pero sus clases bajas son aun gigantescas y pobres.

Como contrapartida en Sudamérica somos 422 millones de personas, El 5,55 % de la población del mundo y tenemos quizás las mejores llanuras del mundo, la mayor reserva de agua dulce, petróleo y gas en abundancia.

La reflexión que se me ocurre es que, en algún momento, Asia, va a pedir que barajemos y demos de vuelta, es muy simple, van a decir: No nos parece correcta, justa o proporcional la división del mundo ¿les parece que fraccionemos las llanuras cultivables, el agua, el petróleo y el gas y que dicha división sea realizada respetando el número de habitantes de la tierra? Realicemos una votación que sea universal y obligatoria para cada habitante y decidamos.

Me encantan los debates, dejo planteado el tema, ¿Quién se anima a tomar la pluma?