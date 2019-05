Video. Pablo Mendoza a la Intendencia de Tilcara

En un importante acto realizado en calle Bolívar, frente al mercado de Tilcara, el Frente Justicialista presentó a sus candidatos a intendente, Pablo Mendoza, y a concejales Leandro "Pico" Calisaya y Marta Rojas, entre otros.

El acto contó con los principales candidatos del Frente Justicialista para las elecciones del 9 de junio, entre ellos Julio Ferreyra, a gobernador; Adrián Mendieta, a vicegobernador, y el presidente del PJ jujeño, Rubén Armando Rivarola, quien aspira a renovar su banca en la Legislatura provincial.

Mendoza agradeció a los vecinos que se acercaron y afirmó que "no voy a hacer un casino ni voy a despedir a los empleados municipales. Tampoco voy a ir en contra de los vendedores del mercado o los de la plaza y menos de los remiseros. Soy peronista y tengo una doctrina y esa doctrina dice que vamos a trabajar por el pueblo", remarcó enfáticamente, desmintiendo versiones que se hicieron circular en los últimos días en la villa veraniega.

CANDIDATO / PABLO MENDOZA ASPIRA A SER INTENDENTE DE TILCARA.

"Me siento lo suficientemente responsable de agarrar el municipio que por 24 años ha sido saqueado. Se llevaron sus cosas y dejaron calles destrozadas como las vemos todos los días", dijo. Y agregó: "vivo en Tilcara, he jugado en sus calles y en sus canchas, he cantado en sus bailes, soy un vecino de ustedes que siempre va a estar y voy a poner todas las energías para ganar la Intendencia. Tenemos varios proyectos para trabajar y contener a las familias que lo necesitan", cerró.

Por su parte, Ferreyra expresó que "asume la responsabilidad en un momento muy grave para la provincia, pero tengo un pasado que lo puedo mostrar, no tengo nada que esconder. No pueden hablar de hambre aquellos que no lo han sufrido, la gente necesita trabajo y este gobierno se lo está negando. La sensibilidad de nosotros va a estar dada en los niños y los comedores barriales para que coman todos los días hasta que los padres puedan conseguir trabajo", explicó.

Asimismo, Rivarola le dijo a Ferreyra que va a agarrar "una provincia endeudada" y elogió a Mendieta y a Mendoza "que nunca dudaron de jugar siempre dentro del peronismo, a Pico Calisaya, un luchador joven con muchas ganas de trabajar. Este gobierno nos está sacando la esperanza, y tenemos que salir a golpear puerta por puerta para decir que el único que puede sacar adelante el país y la provincia es el Justicialismo". Finalmente Mendieta destacó la presencia del PJ en la Quebrada y la labor de Rivarola en la reconstrucción del partido.