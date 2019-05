Un vaso de café en escena durante el episodio 4 de Game of Thrones

Un vaso de café sobre la mesa donde se encontraba Daenerys Targaryen, papel interpretado por Emilia Clarke, sorprendió a los fanáticos de Game of Thrones durante el cuarto episodio de la última temporada emitido este domingo.

El error apareció a los 17 minutos de que comenzara el esperado capítulo denominado “El último de los Starks”.

my favorite show in the entire world forgot a STARBUCKS COFFEE CUP ON THE TABLE WHILE FILMING pic.twitter.com/60z3pOCfg9

A través de mensajes en Twitter, los usuarios se burlaron y también expresaron su enojo por el descuido ocurrido en Winterfell. Otros, en cambio, se preguntaron si no se trató de un aviso pago de parte de Starbucks, por la forma del vaso, o un guiño a la audiencia.

Todo indicaría que algún miembro del elenco principal -podría ser Emilia Clarke por su cercanía con el vaso o Kit Harington (Jon Snow)- olvidó uno de los reconocidos contenedores de café en el set y su imagen quedó expuesta en la emisión del episodio.

News from Winterfell.



The latte that appeared in the episode was a mistake. #Daenerys had ordered an herbal tea. pic.twitter.com/ypowxGgQRl