Concientizaron sobre el bullying y sus efectos

En la plaza Belgrano se realizó una jornada de concientización y asesoramiento profesional orientada a la comunidad con entrega de folletos, y donde se pudo dialogar con chicos y adultos sobre la problemática del bullying que es tan importante ya que habitualmente se observan numerosos casos.

La misma, que se llevó a cabo la semana pasada, fue impulsada por la Defensoría del Pueblo de la provincia de Jujuy que colocó un stand junto a profesionales de diferentes áreas como ser psicólogas, abogadas y psicopedagogas.

Desde el 2013, a partir de una iniciativa de la ong "Bullying Sin Fronteras" se conmemora a nivel mundial, el 2 de mayo, el día de lucha contra el acoso escolar, llamado bullying. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) se define a este flagelo como el acoso escolar y la intimidación que puede implicar agresión física, psicológica o sexual entre niños y adolescentes en edad escolar en forma reiterada en el tiempo, causando daño, temor y tristeza en todas las víctimas.

Se recuerda este día con el propósito de concientizar sobre una problemática vigente que afecta a los niños y adolescentes, "que los expone y que muestra las dificultades que tienen para construir vínculos con otros compañeros impactando en la convivencia escolar y en otros ámbitos de socialización donde conviven", mencionó al respecto, Romina Tarifa, coordinadora del Instituto de Protección y Ciudadanía Digital de la Defensoría del Pueblo de Jujuy.

Según el primer estudio mundial llevado a cabo entre junio de 2017 y junio de 2018 y coordinado por "Bullying Sin Fronteras", los casos de bullying en todo el mundo aumentaron de forma alarmante con relación a las últimas mediciones que estaban disponibles desde 1990. Hubo un crecimiento del 33 % del 2017 al 2018, pasando desde los 2.236 al primero de noviembre del 2017 a 2.974 casos graves de acoso escolar denunciados en la Justicia y los ministerios de educación del país al primero de noviembre del 2018, son los datos que recabó la ong.

"Sin embargo, estos números no reflejan la realidad de las situaciones de acosos porque muchas víctimas y grupos de espectadores no denuncian quedando silenciadas y ocultas. El acoso escolar no solo es asunto de los varones como algunos adultos creen, también se involucran las niñas. Si bien siempre ha existido, eso no quiere decir que sean asuntos de chicos que se tengan que minimizar, al contrario, las situaciones de violencia siempre generan consecuencias negativas que impactan en las subjetividades de los chicos y demandan intervención", sostuvo la especialista.

Asimismo explicó que entre los chicos involucrados se diferencian a las víctimas, los victimarios y a un grupo importante de "espectadores, aliados o cómplices", quienes formar parte de la situación de violencia que se desarrolla.

Sin este grupo presente no existe el bullying, sino un conflicto entre dos chicos.

Por último añadió que "las situaciones de acosos escolares entre chicos pueden llegar a surgir porque los pequeños indicios de conflictos no se lograron reconocer y abordar entre las partes implicadas y avanzó. El malestar no se pudo poner en palabras para analizarlo y comprenderlo, en este sentido, los chicos no lograron encontrar en el diálogo la estrategia para comunicarse, acordar y convivir".

Ciberbullying, un tipo de acoso que se viraliza

“La víctima en otra ocasión podrías ser vos, no seas parte. Si lastima, ofende o humilla a alguien, no lo compartas”, bajo esa frase y frente a estas situaciones problemáticas que atraviesan los chicos, la Defensoría del Pueblo de Jujuy a través de su Instituto de Protección y Ciudadanía Digital inició un trabajo de concientización, capacitación, investigación y asesoramiento profesional sobre los peligros y delitos en internet que afectan a los niños y adolescentes.

Dentro de eso flagelos se encuentra el ciberbullying que es un tipo de acoso escolar virtual entre niños y adolescentes que se viraliza en la era virtual. Se expresa mediante los usos de redes sociales. Consiste en crear y compartir videos, imágenes y contenidos, crear perfiles falsos y filmar situaciones de violencia, acciones que pretenden humillar y lastimar a otros.

“Se refiere al acoso escolar a través de redes sociales, el cual adquiere características particulares como el anonimato de los victimarios, la perdurabilidad en el tiempo, el traspaso de espacios físicos, la facilidad y rapidez en producir contenidos audiovisuales y publicarlos, la viralización con la cual se distribuye y expanden dichos contenidos, y también destacar que la audiencia se amplía y diversifica incluyendo a conocidos y desconocidos”, indicó Romina Tarifa.

La cultura digital nos atraviesa a todos y sobre todo a los chicos, “quienes nacieron en un universo con las tecnologías y la era de internet”, dijo.