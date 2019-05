El proyecto de Herrera para subir a Primera

En la sala de conferencias del estadio "23 de Agosto" se realizó la presentación del nuevo proyecto que encabezará el entrenador de Gimnasia y Esgrima, Marcelo Herrera, para la temporada 2019/2020 de la B Nacional.

En caso que no haya promedios como se viene barajando, esto será beneficioso para Gimnasia porque tiene un “flaco” coeficiente.

Estuvo acompañado de dirigentes y una nutrida presencia de la prensa.

"Popeye" comenzó hablando de sus sensaciones por todo lo que se viene en este Gimnasia y Esgrima que empezará a formar a su gusto y estilo.

"Estoy contento por el respaldo que nos otorga el presidente Pedro Segura y todo el equipo directivo de esta gran institución que está por encima de todos nosotros", dijo el director técnico quien se mostró ilusionado.

"Vamos a tratar de afrontar este compromiso con la mayor de las seriedades para quedar bien con la historia de este club", manifestó el exDT de las selecciones juveniles de Costa Rica entendiendo que Gimnasia se merece mucho más desde lo deportivo.

En cuanto al tema refuerzos, jugadores que se van y que se quedarán Herera no fue específico más allá de que la semana pasada circuló una lista con distintos apellidos que el técnico tendrá en cuenta. "Básicamente hay un grupo de jugadores que no van a seguir en la institución, no queremos dar los nombres porque hay distintas situaciones contractuales y eso a nosotros no nos incumbe. Las desafectaciones se van a ir dando a medida que pasen los días", sostuvo al respecto. A lo que agregó: "Un montón de otros jugadores, el 60% del plantel que vamos a tener que poder cubrir en las diferentes posiciones del campo para tener un plantel competitivo y buscar objetivos".

En relación al torneo de la B Nacional que se viene "Popeye" admitió: "Va ser muy disputado con equipos que tienen ‘billeteras muy pesadas‘ y que van a ir a buscar el retorno rápido a Primera División".

Volviendo al tema refuerzos el entrenador del "lobo" explicó: "Siempre tienes que tener alternativas para incorporar". Es que Herrera mencionó que no tiene una "lista 1, 2 o 3" sino que son situaciones que analizará en conjunto con los dirigentes y entonces se aprobará la llegada de futbolistas al plantel.

Detallando los puntos específicos de su proyecto presentado ayer "Popeye" manifestó: "Participación a los juveniles. Llegar lo más arriba posible. Gimnasia tiene que pelear, eso es lo que vamos a ir a buscar".

En mención a la pretemporada que se viene el exjugador de Vélez Sársfield confirmó: "Con algunos muchachos que pertenecen al club y algunos que se vayan sumando vamos a iniciar el próximo lunes microciclos de trabajo buscando ganar tiempo con exámenes, mediciones y otras cosas".

Herrera también aseguró que la última semana de mayo se realizará prueba de jugadores que hayan participado en torneos Federal B y A.

El proyecto retorno está en marcha.