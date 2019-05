Enfermeros molestos por los costos de las matrículas

Por Eduardo Ochoa

En la mañana de ayer, enfermeros y representantes de ATE protestaron en la puerta de la Legislatura. El malestar surge a partir de no haber sido recibidos por la diputada provincial Lourdes Navarro, luego de que se había pactado con anterioridad una audiencia para las 9.30. Desde el sector manifiestan que la legisladora no asistió al lugar por compromisos con su partido, por lo que no pudieron plantear las problemáticas que atraviesan estos profesionales de la salud en torno a los montos de matrícula y sus salarios.

"Con anterioridad ya se nos había concedido una audiencia con la diputada Navarro. Estuvimos aproximadamente veinte minutos antes y cuando nos quisimos anunciar nos manifestaron que la representante de la UCR se había retirado a un acto político de su partido. De este modo no pudimos abordar un tema relacionado con el Colegio de Enfermeros de la provincia", así lo indicó el enfermero, Augusto Sosa.

Según dijo, "antes que se sancione la ley del Colegio de Enfermeros la matrícula de enfermería la brindaba el Ministerio de Salud y Bienestar Social y a partir de la sanción de esta ley los encargados de otorgarla son los miembros del colegio. Con un monto más elevado, esta normativa busca matricular nuevamente a los enfermeros ya matriculados".

En igual sentido, añadió que la matriculación costaba $500, luego ascendió a $1500 y este año cuesta $4000. Vale aclarar que ese monto también lo abonan los egresados que quieran ingresar al ámbito laboral. "Esto dificulta la presencia de más enfermeros que deseen atender en la provincia, atentando de esta manera con la salud pública de los ciudadanos", señaló.

Por otra parte, Sosa indicó que en el ámbito público hubo un fuerte recorte presupuestario, lo que ocasiona una disminución en el número del personal de las salas. "Hasta el momento no se convocaron a concursos a pesar de que una gran cantidad de enfermeros ya se jubilaron. El panorama actual está complicado, el aumento salarial ha sido escaso y no ayuda al bolsillo de las personas", apuntó.

Finalmente les reprogramaron la reunión para el próximo lunes.

Retomar las paritarias

Por su parte, el secretario adjunto de ATE, Carlos Mercado, destacó que "el tema del salario es delicado, los trabajadores no llegan a fin de mes. Por esta razón, tuvimos reuniones con funcionarios del Gobierno que hasta el momento solamente nos brindaron un aumento del 10%. Desde el Estado se comprometieron a pagarnos un bono de $2000 a mediados de mayo, sin embargo, ese monto nos parece insuficiente".

Por último, expresó que exigirán la reapertura de paritarias y adelantó que en caso de no llegar a algún acuerdo, se reunirán con el resto de los gremios para ver qué medidas tomarán.