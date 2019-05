Mirtha Legrand cruzó a Ángel de Brito y él le pidió que se retracte: “Deje de mentir”

Un nuevo culebrón se desató entre primerísimas figuras del mundo del espectáculo por un comentario que sorprendió a todos. Es que, este domingo, Mirtha Legrand (92) desmintió en su mesa una fuerte versión sobre su vida privada que, según ella, surgió en Los ángeles de la mañana.

Sin embargo, el conductor de ese ciclo, Ángel de Brito (42) estalló furioso contra la diva, la desmintió en las redes sociales y pidió que se retracte.

"Pensar que en un programa dijeron que a mí me pagaban para ir a los teatros", comenzó diciendo la célebre conductora este domingo en su programa, Almorzando con Mirtha Legrand (El Trece, a las 13). Y siguió dolida: "Ay, me ofendió tanto. (Lo dijeron) en el programa de Ángel de Brito hace unos días. Me dolió muchísimo".

Entonces, la diva explicó que no sólo va a al teatro en Buenos Aires sino también en Mar del Plata, cuando hace sus clásicas temporadas de verano, y que le encanta ver todas las obras posibles y de distintos géneros aunque sea un verdadero esfuerzo.

"Para mí es una fiesta. Yo iría todas las noches al teatro y veo de todo. Pero es un esfuerzo porque yo me levanto temprano, me maquillo, me arreglo, me peino, hablo con el público", agregó en ese sentido.

En esos videos a él se lo escuchar decir: "Para mí, si Mirtha quiere cobrar para ir a las obras de teatro está perfecto que cobre pero no creo que cobre, si no sería 100 veces más millonaria porque ve todas las obras".

Según trascendió, el enojo de Legrand deriva de un comentario realizado por Marina Calabró (46) en Infama (domingos a las 19, por América). Es que la panelista dio a entender que la diva habría visto una obra de teatro a cambio de un monto específico de dinero (unos 30.000 pesos).

"Mi última pelea tuvo que ver con que ella iba a Mar del Plata a ver Mujeres de cenizas y estaba medio en cortocircuito con varias, con Adriana Salgueiro, con Nora Cárpena, entonces dije al aire 'o va porque es más viva que el hambre y quiere bajarle el tono al conflicto o va porque hubo algún estipendio​'", explicó la periodista en un audio que le envió a Andrea Taboada y fue puesto al aire en LAM.

"En ese momento circulaba la versión de que (el productor Aldo) Funes ponía algún dinerillo para que alguna figura fuera a ver su obra (por Mujeres de cenizas) y además ella venía de hacer lo del circo Rodas que sí se publicó que había cobrado por la presencia e incluso lo donó al hospital que es madrina", agregó Marina en ese mensaje.

Además, al final de su descargo, la periodista aseguró que tras sus dichos la diva "se quedó con la parte mala, se re ofendió" y le dedicó un editorial de sábado diciendo que ella estaba "loca, mal de la cabeza". "Después de ahí me invitó una vez, me echó todo esto en cara y nunca más me invitó", cerró la hermana de Iliana (52).