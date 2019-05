Pidieron 5 años y 4 meses de prisión para Milagro Sala

En el octavo piso del Palacio de Tribunales se llevó a cabo una audiencia por el debate oral y público que tiene a la dirigente social Milagro Sala como imputada, acusada de protagonizar una feroz golpiza al entonces dirigente social Cristian “Luca” Arias, hecho ocurrido en julio del 2006.

Esta tarde declaro Marta Cañas, secretaria del Ministerio de Infraestructura.

Finalmente, hoy presto declaración la exlíder de la Tupac Amaru Milagro Sala, pero se limitó solo a responder preguntas de sus abogados y agregó estar “cansada de los sometimientos de la Justicia jujeña”.

Los fiscales de Cámara pidieron para Milagro Sala la pena de 5 años y meses de prisión.

La sentencia se dará a conocer el próximo 15 de este mes.

Sobre los hechos

De acuerdo a la requisitoria de elevación a juicio de la causa, el 3 de julio del año antes mencionado, en horas de la noche, Juan Carlos Maidana y Cristian Cesar Arias, alias Lucas, se encontraban manteniendo una reunión con el entonces ministro Luís Consentini, en una oficina del primer piso del Ministerio de Infraestructura y Planeamiento.

En un momento dado, mientras se desarrollaba el encuentro entre Maidana, Arias y Consentini, este último recibió una llamada a su celular motivo por el cual se levantó y retiró del lugar.

En ese instante, se escuchó la voz de la inculpada Sala, quien sabiendo que la víctima se encontraba en ese lugar, ingresó junto a otras veinte personas aproximadamente, cuya identidad se desconoce, insultando a Arias y gritándole “…esta vez no te vas a escapar..., vos querés matar a mi familia”, a lo que la víctima le respondió “estás equivocada yo no me meto con la familia”.

Seguidamente, la acusada y sus acompañantes habrían empezado a golpear a Arias y Maidana con golpes de puño y con una barra gruesa que se encontraba en la oficina, que servía de barral de una cortina; mientras Milagro Sala le gritaba a la victima “te vas a morir y tu familia también”.

Tras haber terminado la agresión, todos los atacantes se retiraron del lugar dejando a Lucas Arias tirado en el piso.

Como consecuencia de la golpiza, la víctima sufrió “traumatismo encéfalo craneano con deformación transitoria de rostro por trauma en órbita izquierda y región de huesos propios de la nariz”, y “traumatismo con disfunción temporo mandibular izquierda”, esperándose lesiones residuales.