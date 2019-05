Ella lo rechazó como novio y él le pidió que le devuelva el dinero que gastó en la cita

En redes sociales circulan imágenes de una particular conversación entre una chica y un chico, quienes terminaron discutiendo por el dinero gastado en su cita luego de que la joven revelara que su intención sólo era entablar una amistad y no una relación amorosa.

El hombre, desilusionado y lleno de coraje, intentó desquitarse y le cobró el helado con el que intentó complacerla durante su salida, además de su parte proporcional del estacionamiento. El monto total reclamado fue de 37 pesos, 27 por el dulce y 10 por el parquímetro.

"¿Amigo? entonces hubieras pagado tu helado, me debes. Me lo pagas, no soy tu pendejo y quiero el dinero", le escribió el joven, quien evidentemente no pudo tolerar el desaire de su amada.

En ese momento la chica, quien no podía creer lo que estaba ocurriendo, le respondió que le iba a pagar el monto señalado con tal de que la dejara tranquila. Y él a su vez, al percatarse que no había funcionado su estrategia, empeoró la situación y empezó a insultar a la chica.

"Estuviste pensando todo el día que me ibas a dejar en la friendzone pero bien verga cuando pides tu helado ni eres para sacar dinero y todavía pides el más caro que había, que huevotes", dice en uno de sus textos.

Ante la insistencia la joven, ya harta de la actitud de su compañero, le termina diciendo que le hará en depósito bancario y le pide que nunca más le vuela a hablar. Además, ironiza sobre la situación y escribiéndole que al menos no tendría que pagarle el monto de una cena porque no hubo tal.

"Imaginate si te acepto el 'te invito a cenar'. Sabes qué, ya neta déjame en paz. Mañana te deposito y neta nunca en tu vida me vuelvas a hablar", escribió.

Las capturas de pantalla de la conversación se han viralizado y cientos de usuarios han creado memes bromeando sobre la reacción de este joven que permanece en el anonimato. La razón es simple, consideran que su reacción fue totalmente desproporcionada y absurda. Todo porque no pudo aceptar que la chica no lo quería como novio.

"Imagínense ser tan miserables que crees que por comprarle un helado a alguien debe andar contigo y cobrarle 37 perros pesos. Chavas háganse un favor y prueben con el lesbianismo, men are trash", escribió el usuario @hsac16 en twitter.

Ella: te quiero, pero como amigo

El de los 37 pesos: pic.twitter.com/hTG7dfTgOh — SoyRoy (@RodrigoMoranR) 4 de mayo de 2019

Un helado como sea pero y mis 37 pesos qué! #Págame pic.twitter.com/SfsvgPHyAz — Francisco Félix (@fcofelixd) 5 de mayo de 2019

Oigan amiks que ondi con el vato de los 37 pesos? pic.twitter.com/HlScJ9ybCX — Lolita (@LolaKalinka) 4 de mayo de 2019

A ver niñas, les explico lo que un hombre espera de ustedes, según lo que les invita:



*Una pikafresa=besos con lengua



*TutsiPop=manoseada intensa



*Doritos=sexo salvaje



*Helado de 37 de pesos =una vida de esclavitud sexual



Ahora entienden la molestia del muchacho



De nada🤗 — ©️®️ E ✝️ I N ⭕ (@soloquieropelea) 5 de mayo de 2019