Inicio el Anual 2019

Con nueva comisión directiva, el fin de semana se pone en marcha el Anual de la Liga Departamental de El Carmen. El nuevo presidente, Félix Mendoza, pasó por El Tribuno de Jujuy.

"Con mucho trabajo en lo que es la organización del torneo, comenzamos el fin de semana, bastante bien, hubo mucho consenso con los clubes en las reuniones previas, en la formación del reglamento, aranceles, árbitros, notamos mucha colaboración por parte de los clubes y compromiso por parte de la gente que integra la comisión directiva", manifestó el Presidente de la Liga Departamental.

Mendoza contó que "institucionalmente una liga bastante ordenada, en cuanto a lo administrativo y económico, más allá que uno llega con ideas de renovación, pero dentro de todo bastante ordenada", sostuvo.

Tal como adelantó semanas atrás El Tribuno de Jujuy, el Anual de primera llevará el nombre de Carlos Dagum, el exinstructor de árbitros falleció hace poco tiempo, estará en juego la copa José Sola padre, mientras que el de divisiones inferiores llevará el nombre de Cristian Guerra.

El torneo se jugará a dos ruedas todos contra todos "por ahí por cuestiones de tiempo, decidimos que se juegue a dos ruedas todos contra todos, el campeón obtiene la plaza al Regional del próximo año", comentó Mendoza.

Sobre las chances de sumar más clubes, el titular de la Departamental explicó: "Durante la previa en la organización del torneo se estuvo hablando con otros clubes para ver cómo era la organización, el año pasado teníamos diez clubes y esta temporada se sumaron dos equipos, Santo Domingo no llegó con los papeles y esperamos sumar más equipos para el año". Cabe señalar que regresaron Defensores de Monterrico y San Antonio.

Los clubes que se quieran sumar a las filas de la Liga Departamental deben cumplir con los requisitos que obliga el Consejo Federal de Fútbol "es un reglamento y requisito que tenemos dentro de la liga, desde el Consejo Federal para homologar el torneo piden que los clubes estén regularizados, seguro, aptitud medica, personería jurídica", puntualizó.

Por último, Félix Mendoza dio a conocer los objetivos que se planteó: "Como dije antes, es seguir creciendo, que la Liga Departamental cuente con nivel, jerarquía, tenemos muy buenos valores, trabajar mucho con las divisiones inferiores, gestionar cosas para los clubes a través de la liga, vamos a tener una institución con las puertas abiertas porque la Liga Departamental es de los clubes, ya estuvimos hablando y nos contaban sobre las necesidades que tienen", finalizó.

La fecha

La primera jornada del Anual de la Liga comienza el sábado desde las 16.30 con Los Leones y Deportivo El Carril en el estadio "Antonio Berruezo".

El domingo 16.30, Rivadavia vs. Los Lapachos, Pampa Blanca vs. San Vicente, Juventud vs. Rosalía, El Carmen vs. San Antonio, Ovejería vs. Defensores de Monterrico. Antes jugarán en femenino e inferiores.