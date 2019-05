La dirigencia buscará los culpables del domingo

Tras la derrota por 3 a 1 ante Central Norte de Salta en casa, Atlético Talleres vive una semana compleja deberá redoblar los esfuerzos en cuanto a los trabajos para corregir los errores y revertir el resultado en la vuelta.

El domingo a las 17, el "expreso" visitará a Central Norte en el estadio "Padre Ernesto Marterena" de la ciudad de Salta.

Después del negativo resultado futbolístico, recordemos que el partido fue suspendido a los 46 minutos tras una serie de incidentes que surgieron a raíz del tercer gol del "cuervo" salteño, donde hinchas de la popular local ingresaron al campo de juego y una serie de hechos que no hicieron más que empañar la fiesta deportiva, pero que denunciaron los visitantes.

Respecto a ello se refirió el presidente de Atlético Talleres Enrique Barro, manifestó su repudio a la violencia, a los hechos que surgieron tras el 3 a 1, asegurando que el partido de vuelta se va a jugar y que el "expreso" tiene con que darlo vuelta, en condición de visitante.

Enrique Barro dijo que "es lamentable, en nuestra sociedad a veces nos toca ver este tipo de hechos; nosotros queremos erradicar la violencia. Estamos dolidos por la pérdida del partido, no era lo que esperábamos, pero ahora depositamos otra vez toda la confianza en los muchachos que van a dejar todo el domingo. Dolido también por lo que pasó, con los hinchas que quisieron entrar pero no pasó a mayores, lo que sí pasó fue lo de la bomba que tiraron, lesionaron al vicepresidente de Central Norte y a dos jugadores. Yo entré al vestuario y me puse a disposición de ellos, junto al vicepresidente Aldo Arroyo".

"Tenemos bronca por lo que pasó- agregó el dirigente- estamos viendo los videos, para ver quién lanzó la bomba para así hacer una denuncia, para que se sepa que el club no tuvo nada que ver, el club no tiró la bomba, creo que tenemos que erradicar la violencia de una vez por todas. Estamos bien, tenemos diálogo con la hinchada; ellos se portaban bien, había bronca por el resultado, pero sabemos que de la hinchada no salió la bomba, por eso estamos investigando", declaró ante El Tribuno de Jujuy.

El titular de Atlético Talleres se refirió al arbitraje: "respecto a lo del árbitro, nosotros estamos haciendo un descargo, vamos a presentarlo, nuestro abogado Moreira está trabajando en eso, para dejar todo por escrito", finalizó.

Enrique Barro espera poder aclarar lo sucedido en el encuentro de ida.

Piden sanciones

La dirigencia de Central Norte irá al Tribunal de Disciplina de AFA por los hechos de violencia en el "Plinio Zabala".

Los defensores Patricio Krupoviesa terminó con un corte en la cabeza y Federico Rodríguez con quemadura por una bomba de estruendo, el volante Facundo Zamarián con un corte en su brazo y el arquero suplente Lucas Rodríguez con una contusión por una bomba de estruendo, son algunos de los jugadores del "cuervo" que sufrieron las agresiones por parte de los violentos hinchas periqueños.