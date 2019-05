Mujer que sufrió quemaduras salió del grave estado

Todavía no se comunica de forma verbal, pero responde favorablemente.

SAN PEDRO (Corresponsal). Respecto al caso de la mujer de un efectivo de Gendarmería Nacional que el pasado mes de abril, fue trasladada en grave estado al hospital "Guillermo Páterson", con graves quemaduras en todo el cuerpo, el fiscal José Blanco, expresó que "la mujer se encuentra internada en el hospital Italiano en la Capital Federal, y que en esos días mantuvieron contacto con la madre y con la hermana, quienes indicaron que su evolución es estable, pero que aún no puede hablar y logra comunicarse con gestos".

Blanco sostuvo que cursaron oficios a las fiscalías de esa jurisdicción solicitando entre otras cosas la historia clínica para mantener un avance de la causa.

Acotó que el responsable de la Delegación Fiscal Nº 1 ayudante fiscal Héctor Espeche, mantiene contacto permanente con la madre y con la hermana que la están cuidando y debido a que tienen lugar de residencia en la provincia de San Juan, se van turnando que también las está acompañando, el marido con el hijo que tienen en común.

En cuanto a la situación del efectivo de Gendarmería, explicó que en este momento no se cuenta con ningún indicio, incluso se ha tomado testimonio a las amigas y a los familiares y a la propia madre que ha pasado el último verano en esta ciudad, "no tenemos indicio alguno que nos haga prever de que sea indispensable la formulación de una imputación, esperaremos la evolución de la mujer y el resultado que tengamos en las próximas horas. En esta circunstancia donde no hay testigos presenciales, es fundamental el relato y el testimonio que pueda brindar la víctima", subrayó el fiscal Blanco.

Tras ser consultado si la mujer pudo comunicarse de alguna manera con la familia, respondió que está consciente, responde mediante gestos a inquietudes de sus familiares pero no pudo hasta el momento, mantener una comunicación verbal.

El hecho se registró el 3 de abril en un departamento ubicado entre las avenidas Vélez Sarsfield y Gobernador Tello de la zona céntrica de la ciudad de San Pedro de Jujuy.