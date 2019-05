Se alistan Carranza y los atletas de Adamu

Atletas de diferentes provincias estarán en San Salvador el domingo 2 de junio en el predio del RIM 20 para ser parte de la multitud de la 13º edición del Gran Maratón El Tribuno de Jujuy y una de ellas es Myriam Carranza que es integrante de Adamu (Asociación Deportiva de Atletas Master Unidos) de Salta junto a

otra decena de deportistas que participarán en las diversas categorías.

Entusiasmada como si fuera su debut la atleta internacional comentó que "ésta sería mi 4º participación en El Tribuno y dos veces estuve en el podio en mi categoría Veteranos C y hace dos años tuve la oportunidad de correr con mi perro Beethoven, fue un linda experiencia. Voy a llegar bien, el fin de semana logré la medalla de oro en carrera de marcha en Salta, medalla de plata en jabalina y el año pasado estuve en Tarija (Bolivia) antes en los 100 KM Perú en el Machu Pichu y también el cruce de Los Andes", agregando que "ahora pretendo hacer el récord de 48 horas donde no parás, sólo para ir al baño, son dos días seguidos en el Autódromo de Termas de Río Hondo (Santiago del Estero) somos 15 mujeres y vienen atletas de todos los países del mundo. Vienen de Brasil, Uruguay, Chile, México entre otros y en 2018 se hizo pero hasta 24 horas donde terminé 2º en mi categoría, pero ahora se desarrollará el 17, 18 y 19 de mayo es la primera vez que se hacen las 48 horas en Argentina", señaló.

Conservar la adrenalina deportiva es un privilegio y Carranza aclaró que "tengo 48 años y siempre doy todo en cada competencia. Ya pude preinscribirme en El Tribuno cuando estuvieron en Salta y ya tengo mi número. Somos alrededor de 12 atletas que vamos a estar en Jujuy. En realidad soy tucumana pero compito para Adamu y me preparo desde el año pasado donde es mucha resistencia. Mi pretemporada se dividió en Cafayate, Guachipas y Rosario de La Frontera", indicó.

Asimismo confesó que "me entusiasma cada año porque es muy buena la organización, además del trato a los que vamos de otras provincias es muy lindo. Es más las veces que fuí me hacen parte de la familia de El Tribuno porque me invitan a la carpa. Sin embargo, me tengo que recuperar bien después del Ultra Maratón en Santiago del Estero y ver bien el tema de la alimentación, la dieta, cambios de sueños, gimnasio es todo una preparación pero voy a llegar bien al 2 de junio", acotando que "yo compito con un lema que es contra el cáncer porque hay muchos atletas que murieron por tener esa enfermedad y por eso siempre ando con peluche como símbolo de fe y esperanza para todos. Es mi amuleto y siempre haciendo un gran esfuerzo de estar en cada competencia y mantener mi lema", confesó.

La experimentada deportista no ahorró elogios para la prueba más convocante del Norte y dijo que "es la única carrera, y eso que anduve por varias del país, pero en Jujuy le dan remeras a todos además del agua, las frutas todo es una verdadera fiesta porque también hay música durante todo la jornada y grupos que animan la jornada. Me encantaría llegar al podio y con la preparación que tengo más posibilidades y espero que se me de. Las subidas del circuito ya las conozco y todo es una fiesta", sostuvo. Al final detalló que "hace 31 años que corro y empecé con carreras de 5, 10KM y fui sumando la de 21, 42 y anduve por la Patagonia tanto en montaña como en calle, también hago marcha en diferentes países. La preparación es minuciosa con un uruguayo Héctor Rivero que es mi entrenador quién me da la rutina y se especializa en los Ultra. Y si llego a completar las 48 horas en Santiago seré una de las mejores del país. Mi asistente y masajista será Javier Villena porque cada uno tiene que tener uno", cerró.

Hoy van por el Norte

Hoy se vivirá una jornada intensa en la cuenta regresiva de la 13º edición del Maratón El Tribuno de Jujuy, 2 de junio en inmediaciones del predio del RIM 20, es que dentro de la recorrida programada para confirmar la participación de los atletas del interior, hoy personal de nuestro matutino se trasladará a dos lugares de nuestro Norte en el que podrán agilizar los trámites.

Por la mañana, de 9 a 13, se apostarán en la plaza "Eugenio Tello" de Abra Pampa y por la tarde, de 14 a 17, lo harán en el Hotel Provincial de Humahuaca. Un detalle no menor es que la inscripción es totalmente gratuita para la competencia de menores y participativa de 2 y 4km. Mientras que los participantes de la carrera de 10 km deberán abonar el valor del chip de control electrónico ($85). Sabiendo que todas las preinscripciones se realizarán a través de la página web: www.mara toneltribuno. com.ar hasta el 26 de mayo; tanto para los participantes residentes en San Salvador de Jujuy como así también los residentes en otras localidades. Y sólo serán inscriptos en la competencia todo aquel participante que se haya preinscripto hasta la fecha fijada. La misma es personal, deberá presentar su código de preinscripción, documento y fotocopia, los menores de 18 años deberán poseer una autorización expresa firmada por sus padres o tutor, en donde lo autorizan a participar.

Estas recorridas por el interior son vitales y ayer lo confirmaron casi 200 atletas de El Carmen entre ellas dos Escuelitas de Fútbol Infantil.