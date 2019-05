Diálogo con comunidades

Por su parte, el secretario de Minería de la provincia, Miguel Soler, planteó durante el acto de celebración del Día de la Minería que se está trabajando apostando a la "minería sustentable", con respeto al medio ambiente y destacando que la actividad contribuye al bienestar de la gente.

"La minería contribuye al bienestar de la gente. El consumo de minerales, desde el comienzo, la punta de flecha con una piedra era mineral, hasta los teléfonos de celulares que consumen solamente litio, plomo, plata, zinc, cobre, cobalto, tierras raras, más de 200 minerales hay metidos en los teléfonos, a todo eso ayudamos desde la industria minera para el crecimiento", recordó.

Sostuvo que para la gobernanza de la actividad se requiere diálogo, y para ello es clave el conocimiento, para dialogar sobre cómo impacta la minería en la gente, asumiendo que la minería está totalmente en línea con el concepto de "Jujuy verde".

Planteó que el litio en la provincia, "es una de las cosas que nos hace sentir orgullosos", afirmó sobre el trabajo que se está realizando con todos los actores, el Ministerio de Ambiente, pueblos indígenas y comunidades originarias, que permitió afianzar la actividad.

"Hoy en día está en ampliación la empresa Sales de Jujuy, está en construcción Minera Exar, nos van a posicionar en 2020 como los principales productores de litio de la provincia de Jujuy, y no solamente nos interesa desarrollar la industria minera, sino trabajar por Jujuy Verde, el turismo sustentable, el ambiente y el desarrollo local, y se está logrando", precisó.

En relación a la oposición de algunas comunidades indígenas de la Puna que en el verano cortaron las rutas 52 y 79 en rechazo de explotaciones mineras de litio en zonas de las cuencas de Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc, el secretario de Minería Soler explicó que siguen abiertos al diálogo. Dijo que sus referentes no llegaron a dialogar con el gobernador pero que hubo diálogo con actores individuales representativos de cada comunidad, y destacó que les interesa continuar dialogando con actores reales. "Nos interesa que el diálogo sea genuino, que sean del territorio, no con actores que no corresponden a la gobernanza de la zona y nos interesa tratar el tema porque se han planteado cuestiones que son inconstitucionales, ilegales por parte de la gente que hizo el corte de ruta", afirmó Soler y pidió que siempre haya voluntad de diálogo y no de violencia. Informó además que la Secretaría de Minería está trabajando en la regularización de los informes de impacto ambiental en las Salinas Grandes y Guayatayoc.