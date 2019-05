La cara más dolorosa de la pobreza infantil

De los cinco comedores consultados, tres de ellos la pasan peor porque reciben a niños de escasos recursos con problemas de desnutrición. Y los que no poseen ese cuadro, se alimentan mal o sólo comen lo que ellos les dan.

La Fundación "Ceres" se dedica exclusivamente a trabajar sobre la desnutrición en niños del barrio Cerro Las Rosas y actualmente contiene a 55 chicos. Beatriz Cabana, su referente, comentó que "los chicos que nos derivan tienen problemas de desnutrición y son los casos más críticos. Nosotros les damos un almuerzo pero después no sabemos si cena ese chico, si desayuna o merienda, no nos alcanza para darles todo completo".

Añadió que "no nos damos abasto y esto se fue agravando estos últimos dos años. Y más este año es terrible, hay una calidad alimenticia pero no es suficiente porque el chico no sabemos qué come en la casa, y si come".

Hay mucha más demanda últimamente "y no podemos aceptar así nomás si no tenemos el espacio ni los elementos necesarios para atenderlos. Hay una lista de espera que a medida que algunos chicos van saliendo de los problemas de desnutrición, vamos incorporando a otros", dijo.

"Rinconcito de los Peques" del barrio San José de la ciudad de Palpalá también tiene un contexto similar. La diferencia es que ellos no perciben ninguna ayuda de un organismo gubernamental u otra institución.

Al respecto, Ivana Tolaba, referente del comedor aseguró que "hay chicos y adultos mayores desnutridos y excedidos de peso por una mala alimentación. Son 6 niños aproximadamente con muy bajo peso y la mayoría de las personas come solamente acá. Le damos muchas veces sopa para que se lleven, eso toman después, y nada más lamentablemente".

Sostuvo que "este año tuvimos que cortar días, teníamos un merendero el año pasado y lo sacamos por el presupuesto al igual que el postre".

Por su parte, Silvia Herrera de "Manitos Unidas" de Alto Comedero, afirmó que "tenemos varios casos de niños con desnutrición. Sus madres nos presentaron el carnet de control médico donde dice eso. Por esa razón les tratamos de conseguir leche u otros alimentos más reforzados para ellos y hablamos con una asistente social para que los ayuden".

También hay adultos mayores en esa situación, "cuando tenemos tratamos de darles más nutrientes a ellos. Hay 7 chicos con desnutrición y 3 adultos", añadió.