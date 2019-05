Madres tendrían que presentar facturas que comprueben gasto adecuado de pensión alimenticia

Muchas veces la persona (mujer u hombre) que se queda con la custodia de los hijos hace gastos inadecuados con el dinero de la pensión alimenticia que recibe de su contraparte para la manutención de los menores.

No obstante ninguna legislación en Latinoamérica contempla que quien sustenta la custodia, que en la mayoría de las veces es la madre, entreguen comprobantes para acreditar que efectivamente se hace uso eficiente de los recursos que se le dan por ley.

Pero en Costa Rica el diputado independiente y presidente de la Comisión de la Niñez y Juventud, Harllan Hoepelman Páez, busca que con algunas modificación a la legislación, el padre o madre que tenga la custodia de los niños entregue facturas para así determinar que efectivamente se está gastando en lo que los menores hijos requieren.

«Nos hemos dado cuenta que muchos niños y jóvenes que reciben esta pensión ya la persona que se los administra no lo hace de una manera honrada, no usa el dinero para la persona (…) este proyecto no va en contra de una mujer,va en contra de aquella persona que mal administra el dinero, el que nada debe nada teme, esto puede ser una herramienta», dijo Harllan Hoepelman Páez.

El legislador costarricense indicó que han documentado casos de hombres o mujeres que dan pensión que al momento de tener la convivencia con su hijo lo ven con la ropa roída o mal alimentados, sin embargo no cuentan con un mecanismo legal para reclamar o saber si efectivamente lo que él aporta está siendo invertido en el bienestar de su menor.

Abundó que en caso de que el padre o madre que da pensión reclame ante el juzgado que posiblemente no le está llegando todo el dinero que aporta a su hijo, su contraparte evita ser investigada solicitando una orden de restricción.

La propuesta de ley fue presentada apenas el pasado 28 de enero de 2019, y está próxima a votarse.

