Fin del misterio y polémica: el juego UNO aclaró una regla fundamental que nadie sabe

Desde que surgió en 1971 en Estados Unidos, el UNO se convirtió en uno de los juegos de cartas más famosos de todos los tiempos. Esa expansión se potenció sobre todo cuando lo compró la empresa Mattel, en 1992.

Pero esa masividad logró que los jugadores de cada país jueguen al UNO según sus propias reglas. Así, se fueron creando bastantes versiones y tipos diferentes del UNO.

Por eso, la cuenta oficial de Twitter debió salir a aclarar algunos puntos básicos sobre los movimientos más controvertidos del juego: qué hacer después de recibir una carta de robar, es decir, las cartas +2 y un +4.

La compañía a cargo del juego de cartas confirmó a través de Twitter que un popular -y aceptado- movimiento que muchos realizan va, en realidad, contra las reglas.

If someone puts down a +4 card, you must draw 4 and your turn is skipped. You can’t put down a +2 to make the next person Draw 6. We know you’ve tried it. #UNO pic.twitter.com/wOegca4r0h