El parque Belgrano no fue inaugurado pero los dañinos de siempre ya causaron daños

El parque Belgrano será inaugurado en pocos días y los vecinos de Alto Comedero empiezan a adaptarse a este gran espacio de recreación y tranquilidad. Pero siempre hay algunos dañinos que no puede cuidar nada.

El lugar aún no fue inaugurado pero los que no cuidan nada ya aparecieron y dejaron frases inmortalizadas en las paredes de las obras, en una clara falta de respeto hacía la sociedad que ya no tolera estos actos desagradables.

En las redes sociales pudo verse el rechazo y la bronca de los vecinos del lugar, puesto que entienden que el parque es de todos y depende de ellos poder conservar el lugar y mantenerlo, pero estas cosas siguen pasando y es obra de solo unos cuantos.

La obra del parque Belgrano ya cuenta con un 95% de avance y la inauguración está prevista para este 19 de mayo.