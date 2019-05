Video: Candidatos en Libertador y Calilegua del Frente Justicialista

El Frente Justicialista presentó ayer en Libertador General San Martín a sus candidatos a intendente, José Daniel Zakhour, y a concejales René Miranda, Carina Castro, Antonio Alvarez y Eva Claudia Morales, para las elecciones del 9 de junio próximo.

El ingeniero Zakhour destacó que "el justicialismo escuchó el clamor de la gente y desde el partido se trabajó para responderle primero con la unidad del partido, a pesar de que algunos utilizan el logo del partido pero salen por fuera" del frente.

Luego remarcó que "la gente nos necesita, está muy mal. Los tarifazos nos golpearon a todos, nadie quedó excluido. Es hora de decirle basta a este sistema de gobierno, del cual el gobernador Gerardo Morales y el intendente Oscar Jayat siguen siendo parte a pesar de querer engañar a la gente adelantando las elecciones para no cargar la mochila del presidente Macri".

También agradeció la presencia del candidato a gobernador Julio Ferreyra y de la diputada nacional Carolina Moisés, postulante a una banca en la Legislatura provincial, haciéndolo extensivo a todas aquellas personas que vienen trabajando, desde hace tiempo, en el Partido Justicialista con el objetivo de cambiar la dura realidad que aqueja a todos los argentinos y en especial a los jujeños.

A LA INTENDENCIA / SAÚL BENÍTEZ HABLA EN EL ACTO REALIZADO EN CALILEGUA.

Por su parte, Ferreyra recordó que años anteriores un acto de la democracia como lo son las elecciones, era una verdadera fiesta y que ahora se ven caras tristes, asegurando que la gente perdió el entusiasmo porque no se vislumbra un futuro mejor. "Un país tan rico como el nuestro está condenado a la miseria por un gobierno que no supo administrar. Un gobierno que se dedicó a transferir la riqueza del país a manos extranjeras. Todos tenemos que mirar atrás y darnos cuenta de quienes nos entregaron, lamentablemente tuvimos un vende patria que entregó el futuro", afirmó.

En Calilegua

Igual acto realizó el Frente Justicialista en Calilegua, para presentar a su candidato a intendente Saúl Benítez, quien está acompañado por Julio Quispe, Belén Jurado, Francisco Ruíz Lobo, Carlos Vega y Roxana González, por la lista 505, mientras que por la colectora "Arriba Jujuy" estuvieron Roberto Domínguez, Clara Marcial, Juanci Núñez, Fátima Cruz y Fernando Rueda.

Benítez aclaró a los presentes que la única lista del Partido Justicialista es la 505. "No hay otra, no se dejen confundir por las estrategias de aquellos que no quisieron unirse para trabajar por la gente. Basta de desidia, de dejadez, pasaron doce años y en nuestro pueblo todo está abandonado y como dice el refrán, el chancho no tiene la culpa, nosotros le damos de comer. Esta nueva línea del justicialismo trabajará para la gente, como debe ser", afirmó.

Se refirió a los servicios de cloacas y gas natural agregando que desde hace años se promete lo mismo. "Desde hace años nos vienen prometiendo las obras de cloacas y gas natural, años de mentiras. Es hora de dejar de prometer para trabajar en serio por nuestra gente, por el progreso de nuestra comunidad tan olvidada y que reclama estar mejor", tras lo cual hablaron Ferreyra y otros candidatos del Frente Justicialista.