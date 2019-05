La Legislatura no sesiona desde que se abrió el periodo ordinario a fines de marzo

No es ninguna novedad que durante los años de elecciones la actividad legislativa es casi nula, por uno u otro motivo. Este año marca que no será la excepción y en Jujuy no volvió a haber una sesión desde la apertura de sesiones.

El 20 de marzo fue la última vez que los diputados se hicieron presentes en la Legislatura provincial para escuchar el discurso del gobernador Morales. Después de esa fecha, ningún legislador volvió a sentarse en su banca.

La oposición acusa al oficialismo de no llamar a sesionar o a reuniones de comisiones, ya que al tener mayoría en diputados pueden decidir el cuórum para realizar, o no, la sesión ordinaria. La misma suerte corren las comisiones.

Asimismo, sectores de la oposición creen que no habrá sesiones en la Legislatura hasta después de las elecciones del 9 de junio, dejando afuera muchos proyectos y reuniones durante todo este tiempo.

Recordemos que el oficialismo criticó duramente antes de asumir ese rol la falta de sesiones en la Legislatura, pero ahora sucede lo mismo y no se ve movimiento de ningún tipo en los pasillos de la casa de piedra.