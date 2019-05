Video: El ataque estaba dirigido al asesor del legislador radical

Una filmación de una cámara de seguridad difundida por el Gobierno nacional revela que el objetivo del atentado al diputado radical Héctor Olivares fue su asesor Miguel Marcelo Yadón, quien falleció por el ataque.

El video fue difundido en una conferencia de prensa brindada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, quienes coincidieron en que el objetivo del ataque fue Yadón, coordinador de obras del Fondo Fiduciario de Transporte Eléctrico Federal de La Rioja.

En la filmación se observa que Olivares y Yadón caminan por la Plaza del Congreso mientras un automóvil Vento los espera estacionado detrás de un colectivo. Cuando pasan a su lado, les disparan varias veces desde adentro y el asesor cae desplomado, mientras que el diputado logra incorporarse y camina unos pasos.

Con total tranquilidad, el conductor del Vento se baja y observa la situación. Habla con su acompañante, que luego baja y se va caminando. Los atacantes prestan atención solamente a Yadón y parece no interesarles que Olivares sigue con vida y hasta logra pedir ayuda a un ciclista. Luego el conductor se sube al auto y se va con absoluta tranquilidad, incluso ante la llegada de un policía que no atina a detenerlo.

Bullrich y Santilli confirmaron que ya fue hallado el vehículo utilizado por los atacantes y que se estaban realizando las pericias correspondientes. Además, los casquillos de bala coinciden con un arma que pertenece al dueño del auto, aunque no está claro que haya sido el autor del ataque.

El Vento habría sido encontrado en un garage a pocas cuadras del Congreso, en Bartolomé Mitre al 1400, publicó el sitio La Política Online.

Los investigadores están sorprendidos por el amateurismo con el que actuaron los atacantes, primero porque dispararon en un lugar rodeado de cámaras de seguridad y segundo porque utilizaron el auto y el arma registrados por la misma persona. Es decir que el atacante sería fácilmente identificable, a menos que le hayan robado el auto y el arma.

El video viene a confirmar los rumores que se habían instalado durante la mañana acerca de que el objetivo del ataque era Yadón y no Olivares, quien a priori no estaba detrás de ningún proyecto o investigación delicada. Según supo LPO, en círculos políticos se habla de que el ataque estaría vinculado a la investigación que Yadón realizaría sobre alguna obra, aunque en el Gobierno no quisieron hablar de ningún hipotético móvil del crimen.

"Está claro que es algo premeditado, una actitud mafiosa. Estamos tratando de identificar el móvil", afirmó Bullrich. "Podrían haber asesinado al legislador pero no lo hicieron. Gracias a Dios no lo remataron", agregó la ministra.

Más temprano, el diputado Marcelo Weschler, interventor del PRO, había deslizado que el ataque podría tener que ver con temas vinculados al transporte. "Olivares es el presidente de la comisión de Transporte y Yadón es el presidente del Fondo Fiduciario de Transporte Eléctrico... capaz la linealidad no amerita, pero la conclusión de cualquiera es que ambos tenían relación con el transporte y que esto no fue un motochorro, sino alguien que disparó con el ánimo de matar", declaró.