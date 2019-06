Clínica de Fátima sumó 3 modernos quirófanos

La Clínica "Nuestra Señora de Fátima" cuenta con 5 quirófanos de última generación, por lo cual se pueden intervenir a 5 pacientes de manera simultánea, señaló Elio Baccino, médico urólogo y coordinador de quirófanos de ese establecimiento palpaleño.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, Baccino señaló: "la clínica siempre tuvo dos quirófanos. Hace un tiempo que se viene trabajando para implementar otros 3 quirófanos pero de otra magnitud, son quirófanos que están pensados y diseñados para un buen funcionamiento con equipamiento de última generación y únicos en el Noroeste Argentino".

Los modernos equipamientos con que cuenta la Clínica "Nuestra Señora de Fátima" están ya en funcionamiento. "Los quirófanos tienen una gran amplitud, esto permite que las personas trabajen cómodas. Tratándose de una situación difícil para el paciente, el tener esa amplitud y trabajando con buena tecnología, todo resulta mejor", señaló Baccino.

"Los tres nuevos quirófanos se suman a los dos que ya fueron instalados, con resultados óptimos en distintas especialidades", indicó.

Indicando las características, dijo el especialista que "cuentan con todo un sistema de aislación eléctrica que permite que sean como unidades independientes".

Poseen un sistema de ventilación único que permite la expulsión de bacterias durante las intervenciones quirúrgicas. "Entra aire por un lado y sale por el otro, permitiendo que todas las bacterias circulen hacia un solo lugar y no que se queden dando vueltas", explicó Baccino.

Los quirófanos además cuentan con luces de última generación: "tenemos un arco en C que es para realizar las radiografías, también de última generación y que permite tener una buena definición muy clara, ya sea para urología o traumatología". dijo. La infraestructura con la que cuentan los nuevos quirófanos de la clínica es única en Argentina. "Es increíble que estén en Palpalá, porque la ciudad está postergada en cuanto a medicina y de pronto le aparece esto, que para mí es lo mejor que se ha hecho", afirmó. El médico resalto que se cumplen con todas las normas establecidas: "los pisos del quirófano brillan, esto es porque están hechos por un material "Epoxi" que permite que no se acumulen bacterias. Es de fácil limpieza y está todo diseñado para que haya un circuito en el que no se acumulen gérmenes". Consultado por cuantos especialistas trabajan en el circuito de cirugías, expresó: "tenemos cirugías en traumatología, urología, ginecología, obstetricia, y se van a ir incorporando más especialidades".

"Las máquinas de anestesia son de última generación "General Electric", es la mejor marca. El arco en C para rayos es "Philips", que es una marca de primera línea a nivel mundial. Tenemos un generador para hacer recepción bipolar de próstata, también de marca alemán "KLS". Y ahora está en plan de adquisición de un equipo de láser para la cirugía de las piedras en los riñones", indicó.

Destacó que ésto les permite a los profesionales de la salud trabajar con elementos de última generación para obtener mejores resultados.