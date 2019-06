Lucía Mamani infaltable

Lucía Mamani posó orgullosa en El Tribuno de Jujuy con las trece remeras, incluida la de mañana, del Gran Maratón. "No falté nunca, gracias a Dios corrí todos los años, correr en Jujuy es hermoso, hace más de 20 años que corro, desde niña vine a vivir a San Salvador, soy de Tilcara y estoy esperando llegue el domingo", apuntó.

La atleta de la categoría master recorrió muchos puntos del país, pero para ella "la prueba de El Tribuno de Jujuy es única, nunca viví algo así, corrí en diferentes lados del país, pero esto es diferente, reúne a los corredores de Jujuy, Salta, Tucumán, vienen de diferentes provincias", comentó.

Desplegada cada remera en la mesa de la redacción de El Tribuno de Jujuy, Lucía recuerda el inicio del Gran Maratón "esto comenzó chiquitito, la primera vez que corrí en el 2007 eran muy pocos atletas, después con el correr de los años se fueron sumando, más y más, hoy es toda una familia inmensa la que corre el Maratón, porque esto es familiar, esto es para la familia", puntualizó al tiempo que reconoció "nunca imaginé que iba a tener esta magnitud, muy lindo".

Después de tantos años "hoy lo tomo como una cuestión de salud, es lindo ganar, subí muchos años al podio, de las doce ediciones que se corrieron, es hermoso, ves a todo el público abajo, el marco que tiene, todos te aplauden, pero hoy me interesa ser parte de este maratón, bajar el tiempo, el mejor tiempo que tuve fue 48 minutos, quiero bajarlo", precisó.

La maratonista nacida en Tilcara tiene muchas historias en cada prueba de El Tribuno de Jujuy, sin embargo una sobre sale "de todas las ediciones, la que más me marcó fue la del año 2009, esa vez me quedé sin remera, estaba en la Asociación ‘Virgen de Luján’ y Juana Sea debía retirar las remeras para todos los atletas, no sé porque no pudo llegar, entonces una señora de aquí, del diario me regaló la remera, así pude correr con mi remera blanca", recordó.

A Lucía Mamani poco le interesa el clima "es impresionante la convocatoria, nos tocaron carreras con mucho calor, otras no tanto, otras con frío, lluvia, corrimos lo mismo y la gente dice presente igual. No importa el clima, la familia siempre dice presente", finalizó.