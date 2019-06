Mañana comienza torneo Preparación

Mañana arrancará el tercer torneo diagramado por la Asociación Jujeña de Maxibásquet Femenino y Masculino de Jujuy para la presente temporada. Será el Preparación y llevará el nombre "América Cristina Torres". El acto inaugural tendrá lugar en instalaciones del Club Deportivo Luján a las 15, donde se invitó a los amantes de este deporte a decir presente. También asistirán autoridades deportivas e invitados especiales.

América Cristina Torres, siendo estudiante en la Enet Nº2 de San Pedro de Jujuy, inició su trayectoria deportiva en el año 1978, participando en los intercolegiales. Luego continuó en el Club Atlético San Vicente, de la localidad de Monterrico como jugadora de primera división. Allí compitió en los campeonatos departamentales.

En 1986 participa representando al equipo de Municipal Monterrico en el torneo organizado por el Club 1º de Marzo. Después, en 1994, Torres integró el equipo de la Federación de Maxibásquet en San Salvador de Jujuy para luego continuar en la Asociación Jujeña.

Con su equipo Monterrico, la homenajeada participa desde 2009 en los campeonatos argentinos en Jujuy, Mendoza, General Alvear, Mar del Plata, entre otros.

No se detuvo nunca: hoy juega en la categoría estándar y también lo hizo en +50. También fue organizadora del Departamental de Maxibásquet y este año fue tercera edición en honor a San Isidro Labrador.

El programa para mañana es el siguiente: a las 9.45, Deportivo Volcán vs. Ladrilleros; a las 11, UFA vs. Altiplano "A"; a las 12, Ciudad de Nieva vs. Municipal "A"; a las 13, Titanes "B" vs. General San Martín; a las 14, Monterrico vs. Malvinas Argentinas; a las 15, CAI-Palpalá vs. San Pedro; a las 16, Palermo II vs. El Tribuno; a las 17, Municipal "B" vs. Villa "B"; a las 18, Las Titanes "A" vs. Las Olds Star; a las 19, Altiplano "B" vs. Fundación; a las 20, Palermo vs. San Antonio.