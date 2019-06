Río Blanco y la falta de gestión municipal

En la localidad de Rio Blanco también existen problemas y falta de respuesta de las autoridades municipales de Palpalá. Los cuestionamientos de los vecinos son permanentes y cada vez más frecuentes, llegando al punto de resignarse por el tiempo transcurrido de un gobierno ausente.

En los últimos días pobladores del lugar reclamaron por el mal estado de ingreso al santuario de la Virgen de Río Blanco y el Colegio Fasta "San Alberto Magno". Por iniciativa propia tanto los vecinos como la comisión directiva del establecimiento solicitaron el reacondicionamiento de dicho acceso.

"La calle para ingresar al santuario y al colegio se encuentra intransitable. Es de no creer que miren para otro lado, el arreglo de las calles le corresponde al municipio, pero pareciera que a sus autoridades les importa muy poco cómo nos arreglamos los vecinos para vivir", dijeron.

La falta de interés se aprecia, además, en la poca iluminación de las calles, vecinos que piden que las paradas internas de colectivos del lugar se coloquen refugios, problemas que sin hacer grandes erogaciones se pueden resolver. "Se necesita voluntad de dar respuestas con soluciones, y además capacidad para resolver los problemas de los vecinos. Los funcionarios actuales tendrían que recorrer los barrios, es la única manera de que se enteren cómo día a día padecemos estos problemas, desde la oficina no se solucionan las cosas", expresó un vecino.

¿Falta de comunicación?

Estos hechos se repiten por toda la ciudad de Palpalá; la obras que no se hacen o la falta de lógica y prioridad al momento de planificar, sucede por la falta de comunicación existente entre el intendente, sus funcionarios y el vecino, coinciden las quejas vecinales. Y remarcan: "si los que tienen la responsabilidad de gobernar para beneficio de la gente, viven encerrados y no escuchan y lo poco que hacen no tiene importancia en mejorar el barrio, es la demostración que no conocen la realidad barrial".

Ampliando en lo que respecta a la calle del acceso al Santuario de Río Blanco, dijeron que "la zona es muy transitada tanto por vehículos como por peatones, chicos que llegan al colegio, docentes y padres. Pero esa calle se convierte en una zona riesgosa, se acumula mucho barro, agua empozada, se hacen grandes pozos, el peligro es para los chicos y los grandes". También expresaron que "desde el municipio rara vez nos contestan y cuando lo hacen ponen de excusa las lluvias, eso habla de la falta de planificación e interés por los vecinos. Nos preguntamos: ¿en otros municipios no llueve?".