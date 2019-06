Vecinos de Las Tipas piden que se instalen las cloacas

El barrio Las Tipas de la ciudad de Palpalá cuenta con un polideportivo, un Salón de Usos Múltiples (SUM), una plaza y un gimnasio urbano. Las calles Calilegua, Caimancito, Pilar Bermúdez y Santa Bárbara son las únicas que se encuentran pavimentadas. Y para desagotar el pozo ciego los vecinos deben abonar por mes entre $130 y $200.

Actualmente el sector no cuenta con un centro vecinal oficial, a pesar de eso los pobladores de la zona decidieron conformar una pequeña comisión que trabaje y represente al barrio en diversas gestiones.

"Una de las problemáticas constantes que padece el barrio involucran al tema de las cloacas. En la actualidad contamos con un 50 % de vecinos que la instalaron de manera clandestina. Cuando llueve toda el agua termina por rebalsarse. Esto ocurre principalmente en la calle Pilar Bermúdez", indicó a El Tribuno de Jujuy, la referente barrial, Mirta Cabrera.

Agregó que "estas obras corresponden al Plan Hábitat de Nación. Desde el sector nos manifestaron que los trabajos quedarían concluidos en seis meses. De a poco el plazo se acerca y seguimos esperando que se concluyan los trabajos. Esperemos que los encargados se hagan presentes prontamente".

"Los días de lluvia las calles se ponen en muy mal estado, a tal punto que en algunos casos las personas tienen que transitar con botas o bolsas en sus pies. Por esa razón, en estas circunstancias apuntamos a trabajar con el enripiado de las manzanas del fondo", sostuvo.

Por otra parte, manifestó que "en el barrio la iluminación deja mucho que desear. La mayoría de los focos son amarillos y poseen muy poca luminosidad. Otros ya no cuentan con su ciclo de vida y a pesar de eso no los vienen a reemplazar, no sé si no lo hacen porque no cuentan con el material necesario o porque no tienen suficiente personal. El trabajo de repotenciar la iluminación es un deber de la provincia".

Destacó que "cuando nos vinimos a vivir al barrio nuestras viviendas no contaban con el servicio de luz y agua. Todos se encontraban en un panorama complicado. Por ese motivo entre los vecinos decidimos formar una comisión que trabajara en cada una de las necesidades. A partir de entonces hemos realizado una gran cantidad de trabajos a pulmón. Gestionamos la pavimentación de las calles por las que transita el cole".

Quieren recuperar casa abandonada

Con respecto a la seguridad del sector detalló que en medio de la plaza hay una vivienda abandonada que es motivo de problemas para todos los vecinos. “Esto provoca que algunos jóvenes busquen ingresar y beber bebidas alcohólicas en el lugar”. Aunque quienes ingresan no son solamente chicos sino que también acuden a la zona adultos que buscan consumir sustancias prohibidas.

Los vecinos de Las Tipas buscan que se les preste la vivienda abandonada, con la intención de recuperarla y destinarla para el uso del Grupo Comando que se busca implementar.

El barrio cuenta con dos alarmas comunitarias. Una se encuentra ubicada en medio de la plaza central y la otra está en la calle Aguas Calientes. Ambas fueron donadas por el Ministerio de Seguridad de la Provincia.

En la zona, muy pronto se gestionará una cámara de seguridad.

La Seccional Nº 47 es la encargada de velar por la seguridad de los vecinos de la jurisdicción San José, Las Tipas, 2 de Abril y parte de Antártida.