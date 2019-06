Video. "En Palpalá hubo un mal uso de los recursos económicos y no hubo obras"

¿Cómo viene siguiendo la campaña en Palpalá?

-Venimos muy bien en todas partes, yo vengo trabajando desde que asumí mi banca en 2017 en todo tipo de aspecto, ya sea social, deportivo, cultural, por lo que para mí es venir haciendo el trabajo de siempre con la gente con un poco más de fuerza.

¿Qué lo motivó a ser candidato a intendente por el Frente Justicialista?

- Toda mi vida fui peronista. Yo decidí este sueño hace tres años atrás porque vivimos en Palpalá y hoy vemos una ciudad destruida, abandonada, no sólo en este tiempo, sino hace 26 años, donde gobernó Ortiz 16 años, otros seis años de Rubén Daza y ahora Pablo Palomares. Además, decidí esto porque notaba que la ciudad no iba a cambiar, por eso es hora de trabajar por Palpalá, el futuro de los chicos para que tengan un mejor vivir el día de mañana y reconstruir la industria que se perdió en todos estos años.

¿Cómo ve la ciudad de Palpalá en estos últimos años?

-Sin dudas hubo un mal uso de los recursos administrativos y económico, donde no hubo obras, no hubo repavimentación que es tan necesario para los vecinos. El intendente se puso a hacer un paseo, pintar unos murales pero hoy la necesidad de la sociedad palpaleña pasa por si puede comer o tomar aunque sea un vaso de leche y de eso no se hizo nada.

Todos los otros candidatos ya fueron intendentes de Palpalá y la gente los conoce, ¿cree que es un punto a su favor?

-Sí, lo es. De todas formas, nuestro objetivo es desarrollar un municipio para que genere fuentes de trabajo para contener por ejemplo a los jóvenes que hoy no tienen una salida laboral y es la principal causa por la que se van. Sin dudas que en todas estas gestiones se malgastaron recursos que son del pueblo y estas personas ya tuvieron su oportunidad, teniendo en cuenta que dos fueron peronistas y hoy son funcionales a Morales, y su única función es que el Justicialismo no pueda volver a gobernar Palpalá.

¿Cuál es el ánimo de los palpale ños en estos últimos tiempos?

-El común de la gente es que perdió la confianza en los dirigentes políticos, pero siempre sostengo que hay políticos buenos o malos, y lamentablemente Palpalá tuvo 26 años de malos políticos. Yo hablo con la gente y les digo que tengan esperanzas y confíen en lo nuevo, que si se sintieron defraudados por alguien del pasado, que no los voten de nuevo y busquen la alternativa que seguro encontrarán a esa persona que hará cosas por ustedes.

¿Nos podría adelantar algunas de sus propuestas para la sociedad?

-Tenemos propuestas educativas muy interesantes como iniciar gestiones con la Unju para traer carreras a la ciudad y los chicos puedan recibirse en su ciudad, que hoy ni siquiera los ayuda con las fotocopias. Hay problemas con el boleto educativo, donde los chicos no están pudiendo viajar. Asimismo, vemos que hoy Palpalá es una ciudad a oscuras y otras hasta tienen leds y eso es falta de gestión. Por último, mis dos grandes proyectos se basan en la mina 9 de Octubre que es reactivar y promocionar verdaderamente con una buena oferta para que el jujeño la tenga en cuenta.

¿Cree que ante la falta de propuestas por parte de los otros candidatos se entra en una campaña sucia?

-Sí, por supuesto que sí. A mí me da mucha gracia porque justamente estos candidatos usan mis propuestas de campaña que planteamos hace años. Más allá de los ataques, la decisión de pelear por la Intendencia la tengo tomada hace años, entonces cuando anuncian nuestras propuestas como suyas quiere decir que nosotros estamos bien y venimos por el buen camino sin meternos en la campaña sucia que ellos llevan adelante.

Es parte de una nueva camada de renovación en el Partido Justicialista, ¿cómo lo ve hoy al PJ?

-Sin dudas hay una nueva camada y una renovación en el partido, demostrando que se viene trabajando puertas abiertas para todos. Después de la fractura que hubo en el 2017, los dirigentes entendieron que era momento de trabajar para todos y buscar lo mejor en cada lugar, trabajando para cerrar las viejas heridas y mirar para adelante.

Después de muchos años de un PJ cerrado en Palpalá, ¿cómo viene trabajando en este último tiempo?

-Con respecto a la cuestión partidaria en Palpalá, estuvo mucho tiempo cerrado en manos de Ortiz, por eso cuando decidimos hacernos cargo trabajamos para la unidad de todos los sectores y yo me siento muy orgulloso de esto y hoy los que quieran acercarse tienen las puertas abiertas para todos.

¿Qué mensaje le daría al palpaleño que aún no decidió su voto?

-Les digo que nos acompañen y nos den una oportunidad, ya tuvimos 26 años de malos gobiernos y que se queden tranquilos que vamos a trabajar para mejorar a Palpalá.