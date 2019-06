El trabajo desde España para supervisar las denuncias argentinas en Facebook

Los jóvenes que revisan desde Barcelona los contenidos de Facebook denunciados en Argentina y en la región miran cada día hasta 200 posteos ajenos sobre memes y "tonterías", pero también decapitaciones o violencia infantil, en un ambiente distendido y con asistencia piscológica que busca atenuar los efectos adversos de su trabajo.

"Cuando entras a la empresa te preparan para todo esto (decapitaciones, asesinatos, violencia gráfica explícita), te ven psicólogos que deciden si sirves o no en función de si puedes tener algún problema", explicó un mexicano de 38 años, cuya identidad permanece anónima por resguardo.

"Te preparan con entrenamiento, te advierten: 'es posible que veas este tipo de material'. Sí lo hay pero, sinceramente, es mínimo. Lo que más sucede es que te estés riendo todo el día con memes o con las tonterías que postea alguien a quien no le gusta otra persona", describió.

Su apreciación coincide con la de otros seis revisores a los que entrevistó Télam, para quienes los usuarios de Facebook denuncian contenidos ajenos por cuestiones "tontas", porque no coinciden con una opinión o no entendieron una humorada.

Pero si bien, como describió el revisor mexicano, "lo que más sucede es que te estés riendo todo el día con memes", también pueden enfrentarse a videos de asesinatos, de violencia animal o imágenes desagradables que pueden afectar su humor o sensibilidad.

"Hay gente a la que le afectan otro tipo de cosas, como que le peguen a un perrito", contó un revisor peruano.

"A mí me afecta más, por ejemplo, ver la foto de alguien a la que le están saliendo los mocos asquerosamente que ver algo que ya sé que es un video de narcos, que te llega con un aviso", interrumpió una colega mexicana.

"Hay un momento en el que no parece que estuvieras trabajando con casos de personas reales", dijo el muchacho peruano, quien evaluó que "no te pones a pensar en la vida de la persona, en cómo se ha encontrado en ese momento (de postear). Tú revisas lo que está escrito, ves si coincide con los puntos que tenemos en nuestras políticas, y ya está".

El tema de la violencia es algo compartido en toda Latinoamérica, aseguró un revisor argentino.

"Pero no esa violencia de 'te corto la cabeza y ya está'. Hay otra violencia que perdura en el tiempo, que por ahí no la tenemos tan en cuenta porque no es gráfica. Cosas como violencia de género, racismo... eso te afecta más porque son cosas que te llegan más, por ahí más que un decapitado", analizó.

"Yo tengo una hija, por eso a mí lo que más me afecta es la violencia contra los niños. Me toca la parte sensible. El resto es todo lo mismo", completó.

Los revisores trabajan en un ambiente distendido, luminoso y espacioso; en cualquier momento pueden cortar y salir a caminar, a recorrer los 8 pisos que Facebook ocupa en la icónica torre Acbar de la capital catalana o a jugar -al ping pong, a la playstation, al metegol- en el piso dedicado por entero para la relajación.

Junto con ellos trabaja un equipo de seis psicólogos que, además de ofrecerles consultas individuales, organizan talleres de baile y otras actividades para ayudarlos a liberar el estrés.