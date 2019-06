Laureano Staropoli, una visita de lujo

Laureano Staropoli le ganó por fallo unánime a Thiago Alves en Río de Janeiro y dio un importante salto en su carrera en el mundo de las artes marciales mixtas en UFC.

El peleador nacido en La Plata, va por más, pero antes, pasó por Jujuy para dictar un Seminario en el gimnasio de Gustavo Tolaba. "Contento por lo que se dio, fue mi segundo seminario, y contento con lo que estoy logrando, yo siendo de La Plata vengo a un lugar tan alejado como es Jujuy y tengo gente que me sigue, me reconoce, vino al seminario, está dispuesta a aprender técnicas que les enseño y es muy gratificante eso para mí", expresó en diálogo con El Tribuno de Jujuy.

Staropoli reconoció: "La verdad que estoy cumpliendo mi sueño, y lo que busco transmitir es eso, yo salí del mismo lugar que salieron ellos, soy un peleador humilde, que no tenía plata para comprarme guantes, tibiales, salía a laburar para comprarme materiales y tenía el sueño de pelear en las grandes ligas y aquí estoy, siento es mi deber transmitirle eso, se puede, no solamente venir y pelear, sino que uno puede cumplir sus sueños, sus metas, y lo que hago va aplicado a todo, no solamente a las peleas, uno tiene que perseguir sus sueños y lucha por lo que uno ama", sostuvo.

LAUREANO STAROPOLI / EN PLENA ACCIÓN DURANTE SU DISERTACIÓN EN JUJUY.

"Pepi" Staropoli es un apasionado de las artes marciales "esto fue lo que me ha encaminado, lo que me hizo saber lo que era levantarme temprano, lo que era tener una responsabilidad, lo que era tener un trabajo, cumplir, esto me dio absolutamente todo, pero especialmente disciplina", manifestó agregando "aquí no se entrena peleadores para la calle, aquí se entrena un estilo de vida, se entrena a ser cordial, ser humilde, ser un tipo honrado, ser buena persona, son los principios que las artes marciales dan para las personas". De perfil bajo y muy soñador, Staropoli reconoció que disfruta de este buen momento que atraviesa en la importante empresa UFC: "Lo vivo de mil, estoy cumpliendo mi sueño. Imaginate, es como que agarres un pibe jugando al fútbol en un potrero a unas cuadras y le digas que mañana va a jugar un mundial, lo vivo de esa manera, es un sueño que vivo y estoy agradecido a la vida y a Dios por el momento que estoy pasando". El gran objetivo del luchador argentino es uno solo: "Es lo más grande que puede aspirar uno y estoy convencido que puedo ser campeón, toda la vida soñé con esto", comentó.

UFC le dio a Laureano Staropoli estabilidad económica "Es buena bolsa pelear en UFC, sea donde sea, en Argentina, en cualquier lado van a pagar siempre lo mismo, pero pagan bien, yo vivo de esto, cuando comencé a pelear en UFC trabajaba de policía y lo dejé porque podía ya mantenerme y vivir de esto que tanto amo", finalizó.

Gustavo Tolaba resaltó la humildad de “Pepi” Staropoli

El Seminario de artes marciales se realizó en el gimnasio de Gustavo Tolaba, justamente el entrenador fue el encargado de organizar la llegada de Laureano Staropoli a Jujuy.

“Muy contento de tener la oportunidad de poder compartir la pasión que uno tiene por las artes marciales, en este caso mixtas, y aprender de un profesional de unas de las más prestigiosas franquicias de lo que son las MMA como es el UFC, muy contento de la calidad humana que tiene Laureano Staropoli”, destacó.

El “Animal” Tolaba agradeció el marco de participantes “la verdad que tuvimos un gran marco, hay gente que entendió, se dio cuenta del sacrificio que significa traer un competidor de esta naturaleza, un profesional de UFC y nos acompañaron en este seminario”, sin embargo recalcó que “el gimnasio nos quedó chico pero salió todo muy bueno”.

Por último, Tolaba comentó: “Habló sobre striker, trabajó mucho lo que es muay thai, kick boxing, técnicas y estrategia del golpeo, manejo de codo, de tiempo y distancia”, finalizó.