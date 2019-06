Un “nuevo peronismo” que se está gestando

Bajo un clima festivo, con algarabía y todavía con la ansiedad a flor de piel, anoche los candidatos del Frente Cambia Jujuy, encabezados por Gerardo Morales, celebraron un nuevo triunfo. Con las primeras cifras que se conocieron, el oficialismo se adjudicó la victoria y festejó con alegría la reelección.

Desde temprano se dispuso todo en el búnker que se montó en un hotel céntrico, para esperar allí los primeros resultados del escrutinio provisorio.

Con la presencia de numerosos medios locales y nacionales que pusieron los ojos en estas elecciones, por cuanto era decisiva para el Gobierno nacional, ya que Jujuy podría convertirse en la primera provincia en la que triunfaría Cambiemos, de a poco se comenzaron a dar los primeros números, que ya marcaban una tendencia favorable al Frente Cambia Jujuy.

Cerca de las 23, cuando las cifras eran más contundentes comenzaron los festejos en el búnker.

Gerardo Morales celebró su reelección y agradeció el apoyo de los jujeños, de su familia y de su equipo de trabajo.

Destacó la victoria del Frente Cambia Jujuy resaltando que hubo una “ratificación de lo que hicimos, de nuestro compromiso con Jujuy y el mundo”, a la vez que garantizó que “no vamos a dejar la paz, vamos a reafirmar el estado de convivencia y respeto en que vivimos los jujeños y recuperar nuestro orgullo como pueblo”.

El gobernador señaló además que “somos una gran provincia y un gran pueblo, no somos inviables” y dijo que “todavía falta mucho por hacer”.

En relación a la nueva gestión confirmó que “vamos a seguir profundizando el cambio en la matriz productiva, impulsando el litio, las energías renovables y potenciar el turismo”.

Agradeció al presidente Mauricio Macri “otro jujeño mas” ya que “sin su apoyo no hubiéramos generado hitos y concreciones. No hubo proyecto que no haya sido aceptado por el presidente, ni los proyectos productivos, ni el aeropuerto, ni la ruta 34”, aseguró Morales.

Finalmente, ratificó su agradecimiento a los jujeños “por haber visto y sentido el compromiso de este grupo humano; se vienen cuatro años más de profundización de políticas productiva” y agregó: “Renovamos los esfuerzos y desde temprano mañana (por hoy) seguiremos trabajando de manera redoblada”.

Redoblar esfuerzos

Ante todos los representantes del frente y la militancia, el vicegobernador Carlos Haquim destacó que la “elección ratifica lo que venimos haciendo”, al tiempo que señaló que “venimos trabajando por el crecimiento de Jujuy, por el futuro y por los que menos tienen”.

Concluyó haciendo hincapié en los logros de esta gestión y por lo que se trabajará. “Se recuperaron los valores que tantas veces en Jujuy se dejaron de lado, y ahora vamos por más salud, más educación y todo lo que necesitan los jujeños”, señaló.