Se estrelló un helicóptero en Manhattan

Una persona murió en el brutal aterrizaje de un helicóptero este lunes 10 de junio en el techo de un rascacielos en pleno Manhattan, informaron los bomberos de Nueva York. La zona fue evacuada y el accidente sucedió poco después de las 14 (hora local) en un edificio ubicado en la avenida 787. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, dijo a periodistas en el lugar del accidente que la víctima estaba dentro del helicóptero. El diario The New York Times informó que se trata del piloto, la única persona a bordo. "Nadie dentro del edificio fue herido", agregó Cuomo, y aclaró que no hay señales de que se trate de un atentado terrorista.

El Ayuntamiento de Nueva York emitió una alerta advirtiendo de la posibilidad de cierre de calles y de la presencia de personal de los servicios de emergencia en 787 Seventh Avenue en 51st Street. En la zona, el Departamento de Bomberos desplegó a más de 100 trabajadores de emergencia.

Comenzó a circular la versión de que se habría tratado de una falla durante las maniobras de aterrizaje de la aeronave. La policía precisó en su cuenta de Twitter que el helicóptero hizo un aterrizaje brutal en medio de la lluvia torrencial y la neblina en el techo del edificio de 54 pisos -donde está ubicada la sede del banco francés BNP Paribas-. La nave se incendió, y el fuego fue extinguido luego por los bomberos.