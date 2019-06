Se entregaron los Premios Martín Fierro a la televisión

El impacto social de la tira "100 días para enamorarse" ratificó su condición de favorito y obtuvo el Martín Fierro de Oro y otros cinco lauros en el marco de la 49º entrega de los tradicionales premios que ocurrió en la noche del domingo en el hotel Hilton de Buenos Aires, con transmisión de Telefe.

El lauro que cerró una gala de cuatro horas de duración completó un triunfal paso de la telenovela producida por Underground y emitida a través de Telefe, que llegó con una docena de nominaciones.

"100 días para enamorarse" se impuso en los rubros ficción diaria, por sus protagonistas (Carla Peterson y Juan Minujín), actriz de reparto (Maite Lanata) y sus autores (Ernesto Korosky, Silvina Fredjkes y Alejandro Quesada) y completó una trilogía dorada para la productora Underground que en 2017 y 2018 coronó con "El marginal" y "Un gallo para Esculapio".

Por "100 días..." y "Sandro de América, la serie" que reunieron 10 distinciones, ambas ficciones de Telefe catapultaron el éxito de la señal anfitriona con un total de 17, muy lejos de los seis de eltrece y América.

Quienes integran la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra) funcionaron con una cohesión asombrosa para premiar la ficción de Telefe y la línea editorial de América.

América acumuló seis estatuillas por el reconocimiento a su propuesta periodística como las que asumen el ciclo "Animales sueltos", de Alejandro Fantino; y los panelistas Paulo Vilouta y Débora Plager (emblemas del tipo de debates que se dan en "Intratables").

En esa misma lectura de la actualidad y cómo abordarla se ubicaron las distinciones para "Telenoche" (noticiero) y para Nicolás Wiñazki (labor periodística), ambos de eltrece que acumuló media docena en total.

Al inicio de la velada, apenas pasadas las 21, Luis Ventura, titular de Aptra animó a los presentes señalando que "el premio es participar de esta gran fiesta de la industria".

Y esa exaltación de la televisión como medio en tiempos donde su posición parece amenazada por otros tipos de consumos intervino en los discursos de María Laura Santillán ("la TV abierta creció un 6% este año"), Marcelo Tinelli ("Qué viva la televisión por siempre") y Verónica Lozano ("Qué viva la televisión, carajo").

Pero las voces más potentes fueron las de Carla Peterson ("Tengo que levantar este pañuelo y decir que es una realidad aunque no nos guste. Lleguemos a un acuerdo para que las mujeres no sigan muriendo") y Maite Lanata (quien haciendo referencia a su personaje de un chico trans en "100 días para enamorarse" parafraseó a Carlos Jáuregui y dijo: "El arte es una respuesta política"). También la humorista Lizy Tagliani conmovió la gala con su alegato como persona humilde y trans: "Los pobres no somos brutos, necesitamos posibilidades", sostuvo entre lágrimas.

La ceremonia incluyó un premio a la trayectoria por los 30 años de "ShowMatch", de Marcelo Tinelli, que el animador y empresario recibió de manos de sus cinco hijos.

Tinelli fue recibido por Susana Giménez, quien anunció el inicio de su nueva temporada para el 14 de julio y fue elogiada como "una número uno absoluta de la tele", en una noche donde la salud impidió la siempre característica presencia de la legendaria Mirtha Legrand.

El palmarés tuvo como particularidad los segundos Fierros que ganaron programas y protagonistas como "Podemos Hablar", "Pasión por el fútbol", "Polémica en el bar" , etc. La de por sí interminable transmisión se extendió unos minutos más por un problema técnico que quitó del recordatorio a algunas figuras que fallecieron en el último año y que se repitió para cumplir con la nómina.