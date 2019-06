El justicialismo ganó representación legislativa

Al cierre de esta edición, a las 2 de la mañana, el porcentaje de mesas escrutadas era del 49% con 830 mesas. La tendencia indicaba resultados parejos entre el justicialismo y el Frente Cambia Jujuy.

Los resultados de los comicios de ayer en la categoría diputados provinciales, al cierre de esta edición con el 49% de las mesas escrutadas, indicaban que el Frente Cambia Jujuy y el Frente Justicialista obtenían 8 bancas cada uno, mientras que Primero Jujuy cinco bancas y Juntos por Jujuy 3.

Las cifras del escrutinio provisorio indicaban una mayoría de votos para la lista de diputados del Frente Justicialista con un 28,9%, mientras que el Frente Cambia Jujuy obtenía el 26,85% seguido por la colectora del mismo Frente Primero Jujuy con un 16,78% y en cuarto lugar se encontraba la lista del Frente Juntos por Jujuy con un 10,50%.

Si bien las cifras fueron tomadas en el primer tercio del escrutinio y la tendencia podría variar significando una o dos bancas más o menos para cada frente, al cierre de esta edición solo estos cuatro sectores habían sacado votos superiores al piso que les permitió competir por los escaños de la Legislatura de la Provincia.

Según esta tendencia en base a un cálculo realizado a través del sistema D’Hont, las 24 bancas que se renuevan en la legislatura serían para Mario Pizarro, Ramiro Tizón, María Ferrín, Olver Legal, Santiago Jubert, Victoria Luna Murillo, Rodolfo Nieto y Guido Luna del Frente Cambia Jujuy. En tanto las bancas para el bloque justicialista Rubén Rivarola, Jorge Alberto Rodríguez, María Carolina Moisés, Mariela Ferreyra, Luis Cabana, Leila Chaher, Emanuel Martín Palmieri y Fernando Posadas.

En tanto la lista colectora del Frente Cambia Jujuy, el Partido Primero Jujuy, estaría conformada por Gaspar Santillán, José Nasif, Mariela Ortiz, Antonio Asmuzi y Omar Toro. Y las bancas del Frente Juntos por Jujuy serían para Juan Cardozo Traillou, Alejandro Snopek y Debora Juárez Orieta.

Los resultados en esta categoría fueron ampliamente festejados por el justicialismo que celebró la pluralidad de fuerzas políticas en la constitución de la Cámara en la que al oficialismo le costará reunir mayoría.

Indicaron que será saludable para todos los jujeños una Cámara con mayor amplitud de fuerzas políticas deliberando sobre las cuestiones más importantes de la provincia.

Julio Ferreyra indicó que la mayoría en la cámara causó grandes deudas en la provincia que “quien sabe si Dios podrá pagarlas”.

Una de las sorpresas de la elección fueron los buenos resultados obtenidos por la lista colectora Primero Jujuy, que hasta anoche lograba entre 4 o 5 bancas para su sector.

Una de la fuerzas políticas que perdió la representación parlamentaria fue el Frente de Izquierda de los Trabajadores que no logró romper el piso del 5% de los votos, no sumando más legisladores para esa bancada a partir del 10 de diciembre.

El sector liderado por Vicente Casas tampoco logró el piso mínimo de votos para competir por una banca en la Legislatura, tal como lo aspiraba.

La renovación parcial de la Cámara de Diputados se realizará luego del 10 de diciembre. La UCR perdería mayoría parlamentaria ya que de sus 23 diputados que integran el bloque de la UCR, 10 cumplen su mandato y solo 8 bancas se renuevan para el sector, pierde 2, pero sumadas a las 5 del Primero Jujuy, serán 13 escaños para esta fuerza.

El PJ ganaría una banca si los resultados se mantienen, ya que son 7 los diputados que culminan su mandato el 10 de diciembre de este año y son 8 bancas las que acaban de ganar para este bloque.

Por su parte, el bloque Primero Jujuy ganó 2 bancas ya que 3 culminan su mandato en diciembre, pero en estos comicios obtuvo 5 bancas.

En tanto que el bloque Unidos y Organizados por la Soberanía Popular perdería representación al no haber logrado romper el piso del 5%. Así quedaría la nueva composición legislativa desde diciembre.