El justicialismo será una oposición constructiva

Destacaron buenos resultados en torno a legisladores y concejales capitalinos y participación de nuevos dirigentes.Plantean que el PJ será una oposición "no destructiva" que apoyará la educación y obras que beneficien a la provincia.

"El gran ganador fue el justicialismo", sintetizó ayer Rubén Rivarola, diputado provincial y presidente del Partido Justicialista de Jujuy, en conferencia de prensa, en la sede del PJ. Junto a Julio Ferreyra y Martín Palmieri destacó que prevén ser una oposición constructiva que apoyará la educación y obras para la provincia.

"El justicialismo ha ganado esta elección. Estoy feliz. Cuando miramos la Cámara de Diputados, el que más votos sacó fue el peronismo. Y miren que han hablado de la lista, sin embargo, hoy les demostramos que sacamos más votos que todos ellos", expresó Rubén Rivarola y sostuvo que es la primera fuerza en la Cámara de Diputados, donde se está peleando el noveno legislador.

Recordó que trabajaron para poner bien al partido, por la gente y para ganar esta elección. Expresó también su satisfacción por los resultados y agradeció el apoyo de la gente.

"Nosotros somos oposición pero no destructiva", dijo Rivarola y aseguró, "la provincia tiene que seguir trabajando, seguir pagando sueldos y seguir cada vez con más obras, porque las obras quedan en nuestra provincia", dijo y anticipó que van a apoyar todo lo que sea para educación. Explicó que se acordó esto en conversación con Daniel Ferreyra con quien coincidieron en ideas claras de llegar a los trabajadores para sacar a la provincia adelante.

"Queremos un Jujuy cada vez mejor, que realmente tenga educación, salud y seguridad. Ese va a ser el mensaje", reiteró en relación al trabajo que continuarán realizando desde las bancas legislativas."La sociedad quiere vivir mejor, los obreros quieren ganar más, se tienen que terminar los tarifazos, se tienen que terminar muchas cosas en nuestra provincia", afirmó el legislador y titular del PJ.

Victoria rotunda

Rivarola ponderó además los resultados en materia de legisladores y de concejales, que ahora suman cuatro para esta capital. "Palpalá fue una victoria rotunda. Tenemos un intendente peronista y tres concejales peronistas y vamos por el cuarto", afirmó orgulloso el referente del PJ sobre los resultados del Frente Justicialista en la ciudad siderúrgica y aseguró que si logran sumar a este último todo lo que se renovó del Concejo lo llevará ese frente.

Ponderó también que se ganó en La Quiaca; en Humahuaca con Karina Paniagua; y en Monterrico con Nilson Ortega, donde además cuentan también con tres concejales.

Por otro lado, planteó que si se sumara lo que sacó en ambas líneas justicialistas, se podría haber logrado la Gobernación y responsabilizó a la otra línea, en alusión al Frente Juntos por Jujuy liderado por Guillermo Snopek.

Rivarola anunció que el Consejo del PJ se reunirá y será quien decida lo que sucederá con esa otra línea de justicialismo. "Ellos han traicionado al partido, yéndose con otro partido", dijo el referente del PJ y agregó, "nosotros tenemos que trabajar juntos, acá no se puede decir un sector, cuando me conviene estoy en un lado y cuando no en otro".

Explicó que las puertas del justicialismo siempre estuvieron abiertas y lo ratificó asegurando que "se terminaron los grandes apellidos". Destacó la gran participación en las candidaturas reflejada en los nuevos concejales elegidos; pero aseguró que "no abrirá los brazos" a quienes hicieron perder la Gobernación.